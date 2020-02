Tre persone positive al coronavirus in Trentino, lo confermano i vertici regionali in una conferenza stampa di poco fa. Si tratta di una famiglia di lombardi, che dopo aver avuto della febbre ha fatto i controlli ed è risultata positiva. La famiglia è stata fatta rientrare in Lombardia in ambulanza. Ora si attendono le contro-analisi dello Spallanzani di Roma.