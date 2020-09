Coronavirus, positivi nell’Asiago Hockey: salta l’inizio della stagione

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Covid-19 costringe ad interrompere, almeno per il momento, la stagione dell’Asiago Hockey, atteso il 3 ottobre all’esordio nell’Alps Hockey League contro il Fassa. Il club dell’Altopiano vicentino ha comunicato ieri che “alcuni componenti della squadra sono risultati positivi al Covid-19, nonostante tutte le precauzioni, le cautele e le linee di condotta più restrittive già adottate.

La società – precisa la nota – ha sospeso in via temporanea e cautelativa gli allenamenti e le attività di preparazione. Con tutta probabilità le prime partite del campionato verranno riprogrammate”.

“Tutti i giocatori – aggiunge la nota del club – stanno bene, sono stati isolati, stanno seguendo i programmi previsti per l’evenienza, concordati con l’Ulss 7, e vengono regolarmente controllati dallo staff medico della società. Nei prossimi giorni verranno svolti altri test da tutta la squadra e verranno via via decisi i prossimi passi”.