Coronavirus, nel Vicentino annullate manifestazioni a Brendola e Montebello

A Brendola e Montebello sono state sospese alcune manifestazioni.

BRENDOLA

A seguito della presenza anche in Veneto del Coronavirus in via precauzionale e sentito il direttore generale dell’Ulss 8 Berica, il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, ha emesso un’ordinanza di annullamento per tre manifestazioni in programma oggi, sabato 22 febbraio, e domani, domenica 23 febbraio: una gara regionale di ginnastica ritmica che si sarebbe dovuta svolgere oggi al Palazzetto dello Sport, un concerto nell’ambito del cartellone “On the Folks” che era in programma stasera presso al Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e la marcia non competitiva “La Brendolana” di domani. “Per evitare rischi – ha detto il sindaco Bruno Beltrame – abbiamo ritenuto di sospendere tutti gli eventi che prevedono grandi ammassamenti di persone che provengono da tutta la Regione».

MONTEBELLO V.NO

Il sindaco di Montebello, Dino Magnabosco, ha emanato un’ordinanza di sospensione della manifestazione di Carnevale prevista oggi dalle 14.30.