Coronavirus – Non solo Nord Italia: primi casi in Svizzera, Austria e Croazia, 4 casi in Spagna

Siamo soli? Niente affatto. A dimostrazione che il Covid19 è un problema che interessa l’intero pianeta, emergono oggi i primi casi in Paesi mai nominati prima.

Nel pomeriggio arriva la notizia che c’è un primo caso di coronavirus in Svizzera, in Ticino. Lo ha indicato poco fa L’Ufficio federale della sanità (UFSP). Il laboratorio di Ginevra a cui sono demandate le analisi di tutti i casi sospetti in Svizzera ha confermato un caso di infezione da Coronavirus. Per informare i media e la popolazione, l’Ufficio federale della salute pubblica ha convocato una conferenza stampa a Berna per le ore 17.00.

2 casi in Austria e 1 in Croazia. Primi due casi in Austria, in Tirolo. Si tratta di due giovani di 24 anni, uno dei quali è stato recentemente in Lombardia. Entrambi si trovano in buone condizioni, con sintomi lievi. Anche la Croazia segnala un primo caso: si tratta di un giovane che ha visitato Milano dal 19 al 21 febbraio: anche lui manifesta sintomi leggeri.

SPAGNA – Sono quattro, attualmente, i casi di Coronavirus registrati in Spagna. I primi due casi sono stati rilevati in due episodi separati a La Gomera (Isole Canarie) e Maiorca (Isole Baleari). Il terzo caso riguarda un italiano.

Il dipartimento della Salute della Catalogna ha confermato il primo caso di coronavirus nella regione. E’ il quarto in Spagna. Lo riporta il quotidiano catalano ‘La Vanguardia’.