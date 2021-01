Coronavirus, non si fermano i controlli della polizia locale su persone, veicoli ed esercizi commerciali

Proseguono le attività di controllo della polizia locale di Vicenza in relazione all’emergenza Covid-19. Le verifiche effettuate domenica 3 e lunedì 4 gennaio su 86 controlli soggetti hanno prodotto due sanzioni.

Nel corso della prima giornata sono state controllate 22 persone, 34 esercizi pubblici e attività commerciali e un veicolo. Tra questi, è stato sanzionato solo il conducente del veicolo, fermato dopo le 22 durante uno spostamento senza un valido motivo legato a situazioni di salute, lavoro o necessità.

Lunedì 4 gennaio le verifiche hanno riguardato 15 persone, 10 veicoli e 4 esercizi commerciali. Anche in questo caso l’unico comportamento non in regola rilevato ha riguardato il conducente di un veicolo, sanzionato poiché trasportava nella sua autovettura tre persone non conviventi.