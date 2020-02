Coronavirus – Netto aumento dei contagiati: 60 mila casi, 1360 morti

In base agli ultimi dati ufficiali (il 90% dei quali provenienti da fonte governativa del regime cinese) i contagiati sarebbero 60.062 (di cui 8217 in condizioni critiche), i morti 1360 (due fuori dalla Cina a Taiwan e Hong Kong) e i ricoverati 5690.

In Europa vi sono, ad oggi, 16 casi in Germania, 11 in Francia, 9 in UK, 3 in Italia, 2 in Spagna, 1 in Finlandia, Svezia e Belgio. Negli ultimi giorni è aumentato leggermente il tasso di letalità ( il numero totale di decessi per una determinata malattia in rapporto al numero totale di soggetti affetti da tale malattia). E’ passato dal 2.03% al 2,26%

(VEDI DATI IN TEMPO REALE).

Fuori dalla Cina si registrano aumenti di casi prevalentemente nell’estremo oriente e Sud Est Asiatico (Giappone, Singapore, Taiwan, Sud Korea, Thailandia, Hong Kong).

ULTIME NOVITA’

12 febbraio: Rapporto scioccante di Hubei: 14.840 nuovi casi e 242 nuovi decessi. 1 nuovo caso nel Regno Unito (cittadino cinese). Primo caso a Londra. 1 nuovo caso a Hong Kong e 1 recuperato. 3 nuovi casi a Singapore - "Mentre la maggior parte dei pazienti infetti guarirà, alcuni potrebbero ammalarsi gravemente e alla fine un piccolo numero potrebbe soccombere all'infezione", ha affermato il Ministro della Salute. Su 50 casi totali, 15 sono guariti, 8 sono in terapia intensiva. 11 febbraio: 39 nuovi casi in Giappone a bordo della nave da crociera. 2 nuovi casi in Germania (distretto di Starnberg a ovest di Monaco). COVID-19 è il nome dato ufficialmente al romanzo coronavirus (2019-nCoV) 2 nuovi casi a Singapore, 7 nuovi casi a Hong Kong e 1 in Tailandia. Il sistema di tubazioni di un edificio è in fase di studio come una potenziale causa di trasmissione nell'aria attraverso le feci a Hong Kong dopo che il 42 ° caso, che vive 10 piani al di sotto del 12 ° caso confermato, è stato confermato il 10 febbraio. Alcune delle prese d'aria potrebbero non essere state correttamente bloccate , consentendo al virus di essere trasportato in altri appartamenti. Ancora incerto sull'esatto percorso di trasmissione ("potrebbe essere la solita trasmissione a goccia ma c'è il fattore ambientale"), le autorità hanno evacuato l'edificio. 2 nuovi casi in Giappone: due uomini che erano tornati da Wuhan alla fine di gennaio. 1 nuovo caso negli Stati Uniti (San Diego, California). 1 nuovo caso in Corea del Sud