Coronavirus, nessuna irregolarità tra i 117 esercizi pubblici e commerciali controllati ieri

Proseguono i controlli della polizia locale sul rispetto delle disposizioni per il contenimento del Cornavirsus. Ieri, lunedì 23 marzo, gli agenti si sono concentrati sugli esercizi pubblici e le attività commerciali, verificando la posizione di 117 gestori. Non sono state riscontrate irregolarità.Tre denuce sono invece scattate per altrettati senza fissa dimora sorpresi a bivaccare in centro storico.

Nel ricordare di rispettare il divieto di spostarsi salvo che per comprovata necessità, si segnala che ieri il ministero dell’Interno ha pubblicato un nuovo modello di autodichiarazione che tiene conto delle ultime disposizioni sugli spostamenti da Comune a Comune.Il nuovo modulo può essere scaricato a link https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/250553