Coronavirus – Muore un insegnante in Francia: non era stato in Italia o Cina

L’uomo che è morto a Parigi è un insegnante dell’Oise, dove è stato rilevato un altro caso

Il primo francese a morire dopo essere stato contagiato dal nuovo coronavirus, morto durante la notte a Parigi, è insegnante di un college a Crépy-en-Valois nell’Oise, secondo il Ministro della Pubblica Istruzione. L’uomo di 60 anni potrebbe non aver viaggiato in un’area colpita dal coronavirus, ha detto il ministero, confermando le informazioni del parigino. “Aveva Covid-19 ma è morto per un’enorme embolia polmonare”, conferma una fonte medica.

Secondo caso nell’Oise

“Ha iniziato a sentirsi male dall’inizio delle vacanze ed è stato rapidamente ricoverato in ospedale”, ha detto il parigino Gilles Petitbon, sindaco di Vaumoise, dove viveva l’insegnante. Secondo il sindaco, questo insegnante al college di Crépy-en-Valois non è tornato “né dall’Italia né dalla Cina”.

Un secondo caso di coronavirus nell’Oise è stato confermato da Jérôme Salomon, direttore generale della sanità. Secondo il parigino, questo è un dipendente della base aerea di Creil, 55 anni, e vive a Lacroix-Saint-Ouen. Primo ricoverato all’ospedale Compiègne, fu trasferito in una “grave situazione clinica” al centro ospedaliero universitario di Amiens, nella Somme. “La sua infezione è stata scoperta alla fine del suo soggiorno”, ha detto un membro dell’ospedale Compiègne. Per diversi giorni, è stato quindi in contatto con il personale di emergenza e rianimazione di Compiègne.