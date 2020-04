Coronavirus, morta bimba di 5 anni in Alto Adige, la più giovane vittima italiana

Poche ore fa un’autentica tragedia si è consumata in Alto Adige, dove una bimba di soli 5 anni è morta dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Lo riportano, il quotidiana locale “Alto Adige” e il sito dell’ANSA, che sottolineano come si tratti, purtroppo, della più giovane vittima italiana dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. La piccola viveva a Vipiteno ed è deceduta in ospedale, dove era stata ricoverata quando le sue condizioni di salute avevano cominciato ad aggravarsi, anche per via di altre patologie gravi già in essere che hanno reso terribilmente complicato il suo quadro clinico. Si tratta del tredicesimo decesso connesso al virus nelle ultime ventiquattro ore nella provincia di Bolzano, che annovera nel suo personale bilancio 129 morti in totale, mentre in Alto Adige il numero complessivo dei casi positivi confermati si attesta a quota 1.160, di cui 821 in isolamento domiciliare con sintomi tutto sommato lievi. Sono 190, invece, i guariti.