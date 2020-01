Coronavirus: l’Università di Padova attiva un numero d’emergenza

Il rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto ha annunciato che è stato attivato un numero di cellulare per tutta la comunità accademica (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti) di rientro dai viaggi nelle zone colpite dal Coronavirus. Il numero 335/1008877 sarà attivo dalle 9 alle 17 per fornire informazioni su come comportarsi per ottenere assistenza e ridurre le eventuali possibilità di trasmissione.