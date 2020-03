Coronavirus, la Donazzan incontra gli albergatori vicentini

L’Assessore Regionale al Lavoro del Veneto Elena Donazzan ha partecipato oggi ad un incontro con le rappresentanze degli albergatori della Città di Vicenza promosso dall’Assessore comunale al Turismo Silvio Giovine, con il supporto del Consorzio turistico Vicenza È.

“Ringrazio l’Assessore al Turismo della Città di Vicenza Silvio Giovine per aver convocato, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti circa la distanza interpersonale e l’affollamento dei locali, questo importante momento di confronto con gli albergatori della Città per affrontare nel dettaglio i singoli aspetti più pratici di questa emergenza” afferma l’Assessore Regionale Elena Donazzan, “ho invitato gli albergatori ad avere sempre come riferimento le proprie associazioni di categoria, che hanno il compito di fare sintesi nei vari territori provinciali, anche alla luce delle differenti problematiche finora emerse”.

“Importanti appuntamenti fieristici saltati o rinviati, prenotazioni disdette, turisti stranieri che stanno guardando altrove per le loro vacanze estive: proprio per questo abbiamo istituito fin da subito con il collega Federico Caner un tavolo permanente sul turismo, per quantificare e contrastare gli effetti di questa emergenza sul settore” continua Donazzan, “nel corso dell’incontro odierno ho ragguagliato gli albergatori sull’attività del tavolo ed illustrato gli strumenti che stiamo richiedendo al governo per difendere l’occupazione in essere. Per dimensioni e tipologia di attività, infatti, il comparto turistico abbisogna di ammortizzatori sociali in deroga e di una semplificazione massima degli adempimenti”.

“Gli albergatori hanno colto l’occasione per sottolinearmi diverse preoccupazioni, prima tra tutte la mancanza di liquidità: anche per questo proporremo che gli ammortizzatori sociali siano anticipati dall’INPS” continua poi Donazzan, che conclude “ho già portato anche questo punto all’attenzione delle strutture della Regione del Veneto che stanno ultimando la bozza di accordo che verrà discussa domani in CRCPS (Commissione Regionale per la Concertazione con le Parti Sociali). Ai sensi della normativa per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, non appena condivisa sarà trasmessa poi al governo”.

“Se da un lato la priorità è certamente superare l’emergenza sanitaria confidando nella Sanità veneta che in queste ore si sta dimostrando un modello sul fronte nazionale ed internazionale, dall’altro è altrettanto importante fronteggiare la crisi che sta mettendo in ginocchio il nostro sistema produttivo” ha invece affermato l’Assessore Silvio Giovine.

“Il settore turistico è quello maggiormente colpito e se dobbiamo tenerci tutti pronti , Stato in primis, per una promozione turistica senza precedenti non appena questa emergenza terminerà, è ancor più prioritario il sostegno economico alle imprese ed ai lavoratori in questi giorni terribili” ha continuato Giovine, concludendo “ringrazio l’Assessore Donazzan che si è resa disponibile per illustrare agli albergatori come accedere agli ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga che proprio in queste ore verranno definiti assieme alle associazioni di categoria”.