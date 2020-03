Coronavirus: l’appello dei vip italiani: “Niente panico, ma restate in casa”

Decine di messaggi social dai vip italiani. L’appello è uno solo: “restate a casa”. In piena emergenza, i vip decidono di lanciare un appello a tutti i fan, invitando le persone ad evitare comportamenti irresponsabili, che possano favorire il contagio. Sono diversi i modi scelti dai vip, che però veicolano lo stesso messaggio: «Il momento è delicato, non dovete cadere nel panico ma è il caso di restare in casa ed evitare luoghi affollati». Tra i vip che hanno lanciato simili messaggi ci sono Rosario Fiorello, Vasco, Nek, Laura Pausini, Amadeus, Antonella Clerici, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ognuno di loro lo ha fatto nel proprio stile: Fiorello, ad esempio, ha lanciato un appello ai più giovani, invitandoli ad aderire al “casismo”, ovvero il restare in casa. Lorenzo Jovanotti si unisce al coro e chiede a tutti di ascoltare i consigli degli esperti nelle sue Instagram Stories: «Ragazzi stiamo a casa, seguiamo le direttive. Non c’è scuola perché è vacanza, ma perché c’è un’emergenza. Dobbiamo fermare il contagio, avere senso civico e rispettare gli altri, non possiamo mandare in crisi il sistema sanitario. Il mio è un appello accorato che faccio a tutti i miei concittadini. Io vivo di abbracci e bagni di folla, però ve lo dico, fermiamoci, stiamo a casa». Lo stesso appello alla calma e al buonsenso arriva anche da Ermal Meta, che sui social ha scritto: «Restate a casa il più possibile. Non sottovalutiamo quello che succede. Finirà bene». Così ha fatto anche Luciano Ligabue. E tutti hanno ricevuto il plauso del ministro Franceschini. Chiara Ferragni è tornata nuovamente a parlarne, ha chiesto ai suoi followers di non minimizzare il problema: «Rischiamo che le terapie intensive siano piene e i medici debbano iniziare a scegliere quali pazienti aiutare e quali no». Poi spiega: «Dobbiamo sacrificarci per il bene degli altri, è il momento di avere paura, non fatevi prendere dall’ansia, siate intelligenti, cambiate la vostra routine, ma solo questo porterà al debellamento del virus».