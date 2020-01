Coronavirus: la mappa in tempo reale dell’epidemia

Continuano rincorrersi notizie ed aggiornamenti sul numero di casi di contagio dell’epidemia di Coronavirus in Cina e nel mondo. Un utile strumento informativo è fornito a questo link: MAPPA CORONAVIRUS.

La mappa indica il conteggio dei casi di infezione segnalati fino all’ultimo aggiornamento (al momento in cui scriviamo sono le 16.00 del 27 Gennaio 2020). Oltre all’indicazione geografica vi sono: il numero di contagi, di ricoveri e di decessi.

La mappa interattiva è stata sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering, e contiene dati che hanno come fonte la World Health Organization e da vari centri per il controllo delle epidemie in Cina, Europa e Stati Uniti d’America. Ad oggi i casi sono 2886, i decessi 81, i ricoverati 59. Oltre alla Cina, casi sono stati rilevati ad Hong Kong e in Thailandia (8) a Macao (6), in Australia, Taiwan e USA (5), in Giappone, Malaysia, Sud Korea e Singapore (4), in Francia (3), in Vietnam (2) e in Canada, Nepal e Cambogia (1).