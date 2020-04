Coronavirus, la conferenza di Conte: “Inizia la fase 2, eccola”

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —> Conte illustra le nuove misure con una settimana di anticipo, affinché “tutti gli italiani possano recepirle e maturarle”. “Dovremo vigilare, monitorare costantemente, affinchè la curva del contagio non risalga e essere pronti per intervenire in modo tempestivo laddove la curva dovesse diventare critica. Abbiamo predisposto un meccanismo per consentirci di intervenire”.

Il nuovo dcpm fino al 18 maggio

Conferma misure assembramenti e spostamenti all’interno della Regione con le regole di prima, aggiunti spostamenti mirati per far visita a congiunti, con mascherine e mantenimento delle distanze.

All’interno delle Regioni spostamenti come adesso, divieto spostarsi tra Regioni, tra regioni spostamento per esigenze lavorative assoluta urgenza o motivi di salute.

Le persone con sintomi devono restare presso il loro domicili e avvisare medico curante.

Non consentiti party privati a giovani o persone adulte.

Consentiti accesso a parchi ville e giardini pubblici ma con misure, i sindaci potranno disporre la chiusura di queste aree.

Per l’attività motoria basterà un metro di distanza.

Saranno consentiti allenamenti per atleti di discipline individuali.

Per le cerimonie funebri, c’è stata fitta interlocuzione su questo fronte. Ha addolorato tutti assistere tanti decessi senza cerimonie funebri, adesso saranno consentite le cerimonie funebri con congiunti, fino a un massimo di 15 persone con mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale.



DISTANZA DI SICUREZZA “Se ami l’Italia mantieni le distanze”, ha detto. “Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: Non bisogna mai avvicinarsi, la distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro. Anche nelle relazioni familiari, con i parenti, bisogna rispettare questa precauzione. Gli scienziati e gli esperti ci dicono che almeno 1 contagio su 4 è nelle relazioni familiari”:

PREZZI DELLE MASCHERINE “Avremo prezzo calmierato equo per le mascherine, sarà senza Iva, il prezzo sarà 0,50 per le mascherine chirurgiche”.

RECOVERY FOUND “Con il recovery found in Europa abbiamo ottenuto un risultato storico, ed è stato creato uno strumento innovativo che offrirà ai Paesi più colpiti di percorrere una strada di ripresa grazie alla solidarietà”.



RITARDI SU CIG E BONUS “Mi scuso dei ritardi su Cig e Bonus, ma c’è stato un’enorme mole di lavoro”. Non diobbiamo sbloccare i cantieri, ma dobbiamo sbloccare il Paese”.