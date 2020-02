Coronavirus, la cameriera dell’hotel di Verona ricoverata in ospedale

Mentre peggiorano le condizioni della coppia di cinesi che hanno soggiornato anche a Verona il 23 e 24 gennaio scorso nel loro tour turistico in Italia, una cameriera dell’hotel del centro città veronese in cui hanno pernottato i due è stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive scaligero con febbre, rinite e tosse. La cameriera è colei che ha riordinato la stanza dei coniugi cinesi: come racconta Il Corriere del Veneto stamane, la donna si è sentita male e il marito ha chiamato l’ambulanza, spiegando che la moglie aveva avuto contatti con i coniugi ora ricoverati a Roma. L’unica che fino a ieri era sotto controllo era la receptionist dell’hotel, individuata dai sanitari come unico contatto dei turisti. Ieri mattina invece è stata appunto ricoverata la cameriera.