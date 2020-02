CORONAVIRUS ITALIA – 7 vittime e 283 contagi, 2 nuovi casi in Toscana e 1 in Sicilia

Tre nuove casi di contagio a Firenze, Pistoia e a Palermo, un medico italiano positivo a Tenerife dove mille persone sono state messe in quarantena.

Il bilancio provvisorio del coronavirus in Italia è di 7 morti e oltre 280 casi.

Il livello di allerta continua a essere elevato su tutto il territorio e in particolare nelle regioni che hanno registrato i casi di contagio e le vittime: Lombardia, Veneto, Piemonte