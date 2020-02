CORONAVIRUS – Ischia, i sindaci: “Stop a turisti veneti e lombardi”. Poi il Prefetto blocca l’ordinanza

Divieto di sbarco sull’isola di Ischia per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dalle aree dell’epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni. Lo prevede, fino al 9 marzo, una ordinanza appena firmata dai sindaci dei sei comuni dell’isola. Aspettando le decisioni del CdM I sindaci dei sei comuni dell’isola d’Ischia hanno preso la decisione dopo essersi riuniti nel municipio di Casamicciola. In attesa di indicazioni dal governo per capire come comportarsi sugli arrivi dei turisti in programma nei prossimi giorni e nel dettaglio quello di 850 ospiti provenienti in gran parte dal Nord Italia, previsto per domani al porto di Pozzuoli con destinazione finale Ischia Porto e Forio d’Ischia; hanno deciso autonomamente di procedere al blocco. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-ischia-sindaci-turisti-lombardi-veneti-38fd2e34-4dec-4f76-9686-61072e98ef9c.html