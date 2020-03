Coronavirus, in città posticipato il pagamento dei plateatici

Nella situazione di emergenza da Coronavirus la giunta comunale ha deciso di sostenere le categorie economiche ed in particolare gli esercizi pubblici che usufruiscono dei plateatici.Pertanto i titolari degli esercizi che hanno richiesto l’uso del plateatico, dopo il pagamento della prima rata che avviene contestualmente al rilascio della concessione, hanno la possibilità di effettuare il saldo in un’unica soluzione, in corrispondenza della terza rata, senza la necessità di rispettare la scadenza della seconda rata.

“Siamo consapevoli della difficoltà del momento che stiamo attraversando, pertanto cerchiamo di andare incontro agli esercenti per quanto nelle nostre possibilità – dichiara l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. I plateatici si possono ancora utilizzare, fino alle 18, orario di chiusura dei bar previsto dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 marzo, e nel rispetto della distanza di almeno un metro tra ciascun cliente. E’ evidente che dal punto di vista economico i locali ne risentiranno, pertanto ci è sembrato corretto consentire loro di posticipare il pagamento”.

“Desidero ringraziare i negozianti e gli esercenti che stanno decidendo autonomamente di tenere chiuse le attività – rileva inoltre l’assessore – . E’ un gesto che manifesta grande senso di responsabilità ed appartenenza alla nostra comunità”.

In questo giorni, peraltro, alcuni negozianti stanno autonomamente esponendo il Tricolore. “E’ un gesto meraviglioso, facciamolo tutti – commenta Giovine -. Dalle case, dagli uffici, dai locali facciamo sventolare la nostra bandiera, simbolo di quell’unità nazionale che si festeggerà la prossima settimana, il 17 marzo. Vedere ovunque sventolare il nostro Tricolore ci ricorderà che non siamo soli ad affrontare questo terribile momento e ci darà la forza per lottare tutti insieme, seguendo le prescrizioni, per sconfiggere questo nemico invisibile”.