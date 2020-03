Coronavirus, il sindaco riunisce il Coc e annuncia un’intensificazione dei controlli e possibili nuove restrizioni

Il Coc ristretto alle funzioni di protezione civile, assistenza e informazione alla popolazione è stato riunito oggi dal sindaco per fare il punto sulla situazione in città.

Sono state esaminate le questioni relative del nuovo presidio per i senzatetto al Teatro Astra, in corso di allestimento a cura dei volontari della protezione civile, e le problematiche relative ai dispositivi di sicurezza.

Ad oggi sono 20 mila le mascherine in arrivo dalla Regione per tutta la Provincia di Vicenza: “Saranno prioritariamente destinate – ha precisato il sindaco Francesco Rucco – agli agenti della polizia locale che lavorano su strada, ai volontari di protezione civile e agli operatori dei servizi sociali operativi sul territorio”.

E’ stato fatto inoltre il punto sui controlli: “Ho chiesto al comandante della polizia locale – ha commentato il sindaco – di intensificare la sorveglianza sul rispetto del divieto di spostamento. Chi viene sorpreso senza adeguata motivazione sarà sanzionato”.

A questo proposito il sindaco ha annunciato possibili nuovi provvedimenti restrittivi: “Se non arriveranno strette dal Governo o dalla Regione mi vedrò costretto ad intervenire a breve con nuovi divieti e chiusure. La possibilità di fare movimento all’aria aperta anche a Vicenza sta diventando una scusa per uscire di casa. Questo comportamento, irresponsabile per se stessi e per gli altri, non è più tollerabile. Invito i concittadini a verificare cosa sta accadendo nella vicina Lombardia. E’ il momento di fare tutti uno sforzo, limitando al minimo indispensabile i nostri spostamenti”.