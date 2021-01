Sono cinque le persone sanzionate ieri, giovedì 7 gennaio, dalla polizia locale nell’ambito dell’attività di controllo del rispetto delle disposizioni anticontagio.

Su 39 controlli eseguiti (19 persone a piedi, tre in auto e 14 esercizi pubblici e attività commerciali), gli agenti hanno elevato tre sanzioni per mancato uso del dispositivo di protezione individuale e due per violazione del coprifuoco.