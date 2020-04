Coronavirus, ieri in città sanzionate 5 persone su 124 controlli

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Sono stati 124 i controlli effettuati ieri, giovedì 23 aprile, dalla polizia locale su pedoni, veicoli ed esercizi commerciali, nell’ambito dell’attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l’emergenza Coronavirus.

Le persone controllate sono state 78, 13 delle quali a piedi e 65 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 46 esercizi pubblici e attività commerciali.

Cinque le persone sanzionate. Due pedoni sono stati multati perché non avevano la mascherina, tre automobilisti perché non avevano una giustificazione valida per circolare.

Nessuna violazione è stata riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.