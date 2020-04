Coronavirus, i rider salvano la produzione di Asparagi Dop

Le famiglie di Bassano del Grappa hanno festeggiato la Pasquetta con il piatto tipico del giorno: uova ed asparagi, grazie ai ciclisti che fanno consegne a domicilio. “Pronto asparago by bike” è il progetto dell’assessorato alle Attività produttive e Turismo del Comune, con il sindaco di Pove, Francesco Dalmonte, Coldiretti Vicenza, due realtà ciclistiche locali (Fiati e Monte Grappa Bike day) ed il Consorzio dell’Asparago Dop per salvare la produzione compromessa dalla chiusura dei ristoranti, dal blocco delle rassegne fieristiche e delle manifestazioni collaterali di promozione.

L’asparago di Bassano, che vanta la Denominazione di origine protetta, si può ricevere a domicilio grazie ad una ventina di ciclisti impegnati gratuitamente a turno in consegne nel raggio di 15 chilometri.

Per ordinarli basta telefonare al numero 340.2280803 dal lunedì al venerdì dal 9 alle 19.00 ed il sabato dalle 9 alle 13.00, in 24 ore i mazzi di asparagi saranno consegnati dai volontari rispettando le misure di sicurezza e le norme sanitarie.

“L’iniziativa è una delle tante modalità di distribuzione alternativa che testimonia la collaborazione tra agricoltori, amministrazioni locali e consumatori. I dati danno ragione all’idea che registra consegne per un quintale di prodotto al giorno. Diversamente – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – sarebbe rimasto nei campi se si considera la difficoltà, in piena emergenza sanitaria, di reperire manodopera straniera e in assenza di voucher anche di quella italiana come cassaintegrati, studenti e pensionati”. In tutto il territorio regionale sono circa 1600 gli ettari vocati alla coltivazione del turione bianco e verde, 400 solo nell’area vicentina.