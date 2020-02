Coronavirus, i morti sfiorano i 1900. Morto il primario dell’ospedale di Wuhan

Una vittima che pesa da un punto di vista simbolico a Wuhan: è morto il primario dell’ospedale avamposto della lotta al Coronavirus Covid-19. Il dottor Liu Zhiming direttore del Wuchang Hospital di Wuhan, è scomparso questa mattina a 51 anni. Il numero delle vittime nel mondo è di 1.873, mentre i contagiati sono 73.335. Ma l’Oms, i cui esperti sono già da un paio di giorni in Cina per controllare i numeri dei contagi, mette in guarda contro inutili allarmismi e misure “sproporzionate”. Secondo gli ultimi dati ufficiali il numero di contagi nella Cina continentale (esclusi Hong Kong e Macao) è salito a 72.300 .E nel resto del mondo, sono state identificate circa 900 persone infette in trenta paesi e territori. Ma l’Oms ha cercato di essere rassicurante: fuori dalla provincia cinese di Hubei, epicentro dell’epidemia, Covid-19 “colpisce una percentuale molto piccola della popolazione” e il suo tasso di mortalità è circa il 2%.