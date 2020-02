Coronavirus – “Grazie a medici e infermieri, i veri eroi”

Il lavoro dei medici e degli infermieri dell’ospedale Madre Teresa Calcutta di Monselice, in questi giorni di emergenza coronavirus nel Nord Italia, non conosce tregua né riposo. La provincia di Padova, in Veneto, insieme a quella di Lodi, in Lombardia, è considerata il focolaio dei contagi in Italia. Per questo, su Facebook, l’Ulss 6 Euganea, l’azienda sanitaria che raggruppa l’intera provincia di Padova, ha voluto ringraziare il personale ospedaliero, che si sta impegnando senza risparmiarsi. “A chi in questi giorni, in queste ore, in questi minuti sta garantendo l’assistenza all’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, a medici, infermieri, tecnici, amministrativi, agli operatori del Dipartimento di Prevenzione e a tutti coloro che a vario titolo stanno lavorando, rispondendo con competenza, attenzione, prontezza, serietà all’emergenza, va il più sentito grazie dell’intera Direzione Strategica dell’Ulss 6 Euganea. È nelle situazioni stra-ordinarie come questa che si riconoscono i veri professionisti, e hanno il vostro volto. Una stretta di mano a ciascuno di voi, nostri eroi”.