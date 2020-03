Coronavirus – Francia ora come l’Italia: sindaco e prefetto nell’Oise in quarantena

A distanza di dieci giorni dallo scoppio del caso-coronavirus in Italia, in Francia scattano gli stessi meccanismi dopo che sono stati scoperti circa 200 casi di persone contagiate. In questo caso la zona rossa è l’Oise, nella parte nord del Paese. In questo caso, sottolineiamo, non si parla di importazione del virus dall’Italia. Il cosiddetto paziente zero non è stato trovato e si contano due morti nella zona. Ecco cosa sta accadendo.

Il prefetto di Oise, Louis Le Franc, il suo sub-prefetto di Senlis, Jean-Charles Géray, il direttore generale della Regional Health Agency (ARS), Etienne Champion, nonché il suo capo dello staff, sono messi isolamento. Come tutti i pazienti sospettati di portare il coronavirus, questa quarantena durerà quattordici giorni.

E’ una misura precauzionale. Il prefetto non è malato. Mentre vive nella prefettura, continua a gestire la situazione da casa. Il personale può ancora parlare con lui, ma a distanza . Nel frattempo, è il segretario generale, Dominique Lepidi, che ha assunto la gestione della prefettura su base temporanea.

Per quanto riguarda il direttore dell’ARS, “continua a seguire pienamente la crisi, ma ora lavora a distanza“, assicura il suo entourage.

Questi quattro funzionari erano stati in stretto contatto con il sindaco di Crépy-en-Valois, Bruno Fortier, che era risultato positivo per il coronavirus. La scena e lo scambio di strette di mano si sono svolti durante una riunione giovedì scorso nel municipio di Crépy, dopo la morte del professore universitario di La Fontaine. I quattro uomini andarono anche a Vaumoise, dove viveva questo insegnante.

” Tutto per colpa mia!” Ho solo stretto la mano a loro ” , dice impotente, il sindaco di Crépy, che vede la situazione peggiorare di ora in ora, ora con la morte di un ottantenne, portando a due il numero di morti in città. .