Coronavirus, festeggia il compleanno con la madre al confine tra Veneto e Trentino

Dopo due mesi di quarantena in cui non si sono visti, come è successo a moltissimi italiani, Francesco Piacentini ha deciso di incontrare sua madre Delma al confine tra Veneto e Trentino, a Pian delle Fugazze, tra Vicenza e Trento. Un modo per vedersi pur rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria e un’occasione per festeggiare il compleanno.

“Lei vive in Veneto, io in Trentino. Il primo maggio ho compiuto gli anni ed era disperata. Allora ho detto ‘vediamo cosa si può fare’. Mi sono immaginato questa cosa del confine, ho preso un tavolino, lei ha portato una torta dalla pasticceria ed è uscita ‘sta cosa. Lei ha parcheggiato in Veneto e io ho parcheggiato in Trentino” – racconta all’ANSA Piacentini, che è originario di Valdagno ma vive con la famiglia, ha due gemelli di sette anni, in Trentino. Piacentini ha realizzato un video dell’incontro e la stessa cosa ha fatto sua madre Delma. Poi Francesco lo ha pubblicato sul suo profilo Facebook, dove ha riscosso molti ‘like’.

“C’è tanta negatività in giro. Io sono un agente di commercio che è a casa dal lavoro, uno dei pochi che ha preso i 600 euro dell’Inps. Mi sono dedicato alla famiglia, al mio giardino. E sto vedendo le cose con un un occhio diverso. Cerco di vivere di cuore, come si suol dire”, conclude Piacentini.