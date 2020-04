Coronavirus, è morto il ginecologo vicentino Alberto Guidetti

Tra i medici vittime del coronavirus – a ieri la triste conta si era fermata a 127 in tutta Italia – vi è anche il ginecologo vicentino Alberto Guidetti. Lo ha annunciato ieri la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) che ogni giorno aggiorna la lista dei professionisti della salute che perdono la vita a causa del virus. Guidetti, 77 anni, era molto conosciuto per aver fatto parte del team di ginecologi del dottor Franco Dal Maso, che negli anni fece nascere ad Arzignano migliaia di bimbi, contribuendo a far diventare l’ospedale della città del Grifo uno dei più prestigiosi punti nascite del Veneto. Guidetti, famoso non solo per la sua professionalità ma anche per la sua simpatia, fu poi anche primario di Ginecologia e Ostetricia a Valdagno. Il medico riceveva anche nel suo studio di Creazzo. In queste ore è forte la commozione tra tutte le donne e mamme che nei suoi 40 anni e più di professione aveva seguito.