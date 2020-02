Coronavirus, da stamattina al via un ciclo straordinario di lavaggio strade in tutta la città

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Su input del sindaco, ieri mattina l’assessore all’ambiente ha predisposto, attraverso Aim Ambiente, un ciclo eccezionale di lavaggio strade per cinque giorni, a partire dalle ore 6 di stamattina, mercoledì 26 febbraio.

Si tratta di un turno straordinario rispetto a quello a cadenza mensile nei quartieri e a quello bimensile in centro storico.

L’intervento, che interesserà le strade di tutta la città, ha l’obiettivo di ridurre la concentrazione di Pm10 nell’aria, oltre che di offrire una pulizia ulteriore in aggiunta agli interventi già in atto per evitare la diffusione del Coronavirus.

Come annunciato nei giorni scorsi, il lavaggio strade sarà eseguito senza rimozione forzata dei veicoli parcheggiati a bordo strada.