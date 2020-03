CORONAVIRUS MONDO – (diretta) – Negli USA effettuati solo 20 mila test: si rischiano 1,7 milioni di morti

16 MARZO

14.45 – Ad oggi, circa 20.000 test sono stati eseguiti negli Stati Uniti. Ci sono stati 3602 casi di Coronavirus documentati e 66 morti a partire da lunedì mattina.

Il numero di test è piccolo rispetto ad altri paesi industrializzati. La Corea del Sud ha effettuato oltre 240.000 test, l’Italia circa 100.000. Entrambi i paesi hanno meno di un quinto della popolazione degli Stati Uniti.

Da 160 a 214 milioni di persone potrebbero essere infettate da Coronavirus, secondo una delle numerose proiezioni del CDC del Centro di controllo e prevenzione delle malattie degli Stati Uniti, che cita il New York Times. Secondo cui la crisi potrebbe durare per mesi o più di un anno e costare la vita di 200.000 fino a 1,7 milioni di persone.

12 – CONFINE GERMANIA-POLONIA – Il numero di contagiati nella polizia di Berlino ha continuato a crescere. La polizia ha ora sette agenti infetti e altri 95 sono in quarantena, ha detto lunedì il segretario interno Torsten Akmann (SPD) nel comitato interno della Camera dei rappresentanti. Inoltre, 202 agenti di polizia erano in quarantena per precauzione per ordine dell’ufficiale medico, e c’erano anche tre rimpatriati dalle aree a rischio. In totale, sono interessati 307 agenti di polizia e impiegati di polizia.

Il giorno dopo la chiusura dei confini della Polonia con la Germania e altri vicini dell’UE, si sono sviluppati lunghi ingorghi ai valichi di frontiera tedesco-polacca. Prima del valico di frontiera di Jedrzychowice sulla A4 vicino a Görlitz, lunedì mattina il tempo di attesa era di cinque ore e mezza, ha detto una portavoce delle guardie di frontiera polacche. A Swiecko sulla A12 vicino a Francoforte / Oder, i conducenti dovevano aspettare quattro ore, così come ad Olszyna sulla A15 vicino a Cottbus.

RYANAIR – Ryanair ha annunciato che manterrà a terra la maggior parte della sua flotta europea per i prossimi sette-dieci giorni. La direzione prevede di ridurre la capacità di seduta dell’80% nei prossimi due mesi.

11 – RENAULT – Le quattro fabbriche spagnole della casa automobilistica francese Renault vengono chiuse “lunedì e martedì” a causa del coronavirus e una ripresa della produzione è incerta per i prossimi giorni, AFP ha appreso da un portavoce del gruppo. Queste fabbriche situate a Valladolid, Palencia e Siviglia impiegano “poco meno di 10.000 persone”.

9.30 – “80% degli inglesi saranno contaminati e la pandemia durerà fino al 2021” (TheGuardian) – Secondo un rapporto del quotidiano The Guardian, l’autorità sanitaria britannica Public Health England prevede che la crisi coronavirus continuerà fino alla primavera del 2021. Si dice che tale informazione provenga da un documento di briefing segreto. Di conseguenza, fino all’80% degli inglesi potrebbe essere infettato dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nei prossimi 12 mesi. Per il 15 percento della popolazione, il ricovero in ospedale sarebbe necessario, circa otto milioni di persone nel Regno Unito. Il Servizio sanitario nazionale, che è già ampiamente occupato, subirebbe ulteriori pressioni.



Secondo un esperto di epidemiologia dell’Università dell’East Anglia, la diffusione del virus rallenterà nei mesi estivi e riprenderà velocità solo a novembre. “Penso che sarà sempre lì, ma diventerà meno violento all’aumentare dell’immunità”, ha detto il professor Paul Hunter, secondo il Guardian.

9.30 – NEW YORK – New York City chiude tutti i bar e ristoranti

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato domenica sera che tutti i ristoranti e bar devono chiudere. Tuttavia, è ancora consentito preparare piatti per la consegna a domicilio.

“Sono molto, molto preoccupato. Vedremo questa malattia diffondersi rapidamente ed è tempo di intraprendere un’azione più drastica”, ha dichiarato Di Blasio. “Ho preso questa decisione senza gioia e con grande dolore.”

9.30 – H&M – Il secondo più grande rivenditore di moda dietro la Inditex spagnola è rimasto in gran parte non influenzato dagli effetti del virus della corona dilagante nel primo trimestre. I ricavi sono aumentati dell’8% tra dicembre e febbraio a 54,9 miliardi di corone (5,1 miliardi di euro). In Cina, dove ha avuto origine la pandemia, le vendite sono crollate del 24 percento. Nei prossimi giorni, i negozi in Polonia, Spagna, Repubblica Ceca, Bulgaria, Belgio, Francia, Austria, Lussemburgo, Bosnia Erzegovina, Slovenia e Kazakistan, così come alcuni negozi in Grecia, dovrebbero essere temporaneamente chiusi a causa del virus della corona.

9.20 – Chiude Michelin: Michelin ferma le sue fabbriche in Spagna, Francia e Italia per una settimana.

La capogruppo IAG della British Airways ha annunciato lunedì che ridurrà la sua capacità di volo di “almeno il 75%” in aprile e maggio, il suo rivale Easyjet dichiara che la crisi del coronavirus potrebbe portare al “mantenimento a terra della maggior parte dei suoi aerei “.

8.00 – La Germania ha chiuso alcuni dei suoi confini dalla mattina di lunedì. Alle 8:00 vengono controllati i confini con Francia, Austria, Lussemburgo, Danimarca e Svizzera . Tuttavia, i cittadini e i pendolari tedeschi possono ancora passare. Anche il traffico merci è escluso.

7.00 – BRASILE: Mentre la politica in tutto il mondo è molto preoccupata per la diffusione del nuovo virus corona, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro definisce “isteria” il fatto che l’associazione calcistica brasiliana stia sospendendo i suoi tornei per il momento.

6.00 – CROLLO DELL’ECONOMIA CINESE:

La lotta contro il virus corona ha colpito duramente l’economia cinese. L’ufficio statistico di Pechino ha pubblicato una serie di importanti dati economici lunedì, alcuni dei quali hanno registrato un crollo senza precedenti.

A gennaio e febbraio, ad esempio, la produzione industriale è diminuita del 13,5 percento rispetto ai primi due mesi dell’anno precedente, il peggior crollo finora. Con un meno del 20,5 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche le vendite al dettaglio sono diminuite in modo significativo. Gli investimenti sono crollati del 24,5 per cento, ha affermato l’ufficio statistico.

Lo scoppio del virus aveva praticamente bloccato l’economia cinese dalla fine di gennaio.A causa delle rigide misure di contenimento, le aziende hanno dovuto interrompere la produzione per settimane.

13 MARZO

H 15.30 —Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è rivelato positivo per il nuovo coronavirus secondo Journal O Dia, un importante quotidiano brasiliano. Bolsonaro è stato testato per il coronavirus e viene monitorato, pochi giorni dopo essersi seduto accanto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida. Anche il capo delle comunicazioni di Bolsonaro, Fabio Wajngarten, si è rivelato positivo per il virus. Trump e Bolsonaro sono stati fotografati seduti uno accanto all’altro meno di una settimana fa. Il presidente degli Stati Uniti è stato fotografato stringendo la mano di Bolsonaro sabato sera prima di cena.

H 14.10 – (fonte ElPais)

Il governo ha discusso nelle ultime ore la possibilità di decretare lo stato di allarme per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Pedro Sánchez ha annunciato questo venerdì una conferenza stampa eccezionale, il che suggerisce che avrebbe dichiarato questa misura estrema. Questa disposizione costituzionale è in pieno dibattito tra i ministri, secondo fonti esecutive. Le misure che possono essere concordate con lo stato di allarme, inizialmente per 15 giorni, sono le seguenti: limitare il movimento o la permanenza di persone o veicoli in orari e luoghi specifici; esercitare richieste temporanee di ogni tipo di merce e imporre benefici personali obbligatori; intervenire e occupare temporaneamente industrie, fabbriche, officine, fattorie o locali di qualsiasi natura, ad eccezione delle case private; limitare o razionare l’uso di servizi o il consumo di beni di prima necessità;

Negli ultimi giorni ci sono stati intensi dibattiti interni sulla necessità di andare oltre su alcune misure, ma alla fine il presidente ha scelto giovedì di continuare con una linea graduale . Tuttavia, la pressione continua, l’opposizione si sta stringendo, altri paesi come il Portogallo hanno decretato lo stato di allarme con meno casie l’esecutivo sta forgiando la decisione di fare un salto più forte. Vi sono ministri più favorevoli al gradualismo, a causa delle conseguenze economiche e sociali di ciascuna misura estrema, e altri che si impegnano a raggiungere il massimo delle restrizioni il più presto possibile a qualunque costo. Sánchez ha insistito pubblicamente sul fatto che tutte le decisioni sono prese in base a ciò che gli esperti raccomandano, in particolare Fernando Simón, che in ogni momento è stato più cauto e ha proposto di adattare le misure alle dimensioni raggiunte dal contagio senza andare al massimi dal primo momento.

H 12.00 – Il Lehendakari, Iñigo Urkullu , ha annunciato questo venerdì che il dipartimento della salute basca approva una dichiarazione di emergenza sanitaria. Il capo dell’esecutivo basco aveva convocato un Consiglio governativo straordinario alle otto e mezza del mattino e più di due ore dopo sembrava aver proposto le misure adottate dalla sua squadra. Le risoluzioni sono “misure complementari alle decisioni del governo spagnolo “, ha affermato. Il Paese Basco ha più di 350 casi positivi di coronavirus e 11 morti. Urkullu ha indicato che nove persone che avevano contratto la malattia sono già guarite.

FRANCIA – Durante una conferenza stampa in piazza Beauvau, il Primo Ministro Edouard Philippe ha parlato del mantenimento delle elezioni comunali. “Stiamo prendendo la decisione di mantenere” il sondaggio, ha detto. “Le elezioni comunali sono un momento molto importante nella vita democratica. I cittadini sono chiamati a fare delle scelte. Dobbiamo garantire che l’attrezzatura dei seggi elettorali garantisca la buona salute dei nostri concittadini”.

GALLES – La Welsh Rugby Federation (WRU) ha confermato venerdì che la partita del Torneo Sei Nazioni contro la Scozia sabato a Cardiff si svolgerà “come previsto” con gli spettatori sugli spalti, nonostante i rischi legati all’epidemia coronavirus.

H 11.45 – Man mano che passano i giorni il fatto di essere nella tragedia dei pionieri ci mette maggiormente al sicuro rispetto ad altre nazioni, dove, per motivi politici o per poca conoscenza, la pandemia viene sottovalutata o affrontata superficialmente. Il discorso di ieri del premier britannico Boris Johnson ha gattato nello sconcerto milioni di cittadini. “Moriranno molti vostri cari” ha detto, salvo poi dichiarare che la situazione è migliore che in Italia e che non è necessaria nemmeno la chiusura delle scuole. Intanto un loro ministro e calciatori sono infettati. Il calcio continua con i tifosi ammassati a guardare le partite. In Francia e Spagna sono in preda a tragiche esitazioni pur avendo davanti l’esempio italiano e i contagi crescono a ritmo sempre maggiore. Più avveduto il Belgio dove chiudono scuole, bar, ristoranti e manifestazioni. Più avvedute anche Repubblica Ceca e Slovacchia che si sono auto-isolate. In Canada la moglie del premier Troudeau è infettata. Negli Usa Trump ha cambiato ancora idea mostrando i muscoli e indicando il coronavirus come virus ‘straniero’. Intanto rifiuta di farsi il tampone pur essendo entrato in contatto con infettati e attori, vip e sportivi sono contagiati a fronte di numeri di contagi complessivi ancora ridicoli. Il ministro degli Interni australiano Peter Dutton afferma di essere stato infettato dal virus della corona. È stato giudicato positivo, ma si sente bene, dice. Finora sono state confermate 156 infezioni in Australia, tre persone sono morte a causa della malattia.

H 10 —— Le scuole della Francia resteranno chiuse da lunedì 16 marzo e per “almeno quindici giorni”, probabilmente dunque fino alle vacanze di primavera. Lo ha ufficialmente comunicato il ministro francese della Salute, Olivier Véran, ai microfoni di radio Europe 1. “Non chiudiamo le scuole a cuor leggero – ha aggiunto – e la durata sarà più breve possibile, ma vogliamo una massiccia frenata nazionale dell’epidemia”. La Disney ha ufficializzato la chiusura dei suoi parchi a tema Disney World Florida e Disneyland Paris da domenica fino alla fine di marzo, “come misura precauzionale” contro l’epidemia di coronavirus.

Nel frattempo, sono 128.343 i casi nel mondo, secondo la Johns Hopkins University. Tantissimi i pazienti guariti, ma l’epidemia non si ferma. Ora anche in Canada fin’ora indenne ha le prime avvisaglie: la moglie del premier è positiva. E intanto vengono cancellati voli e chiusi aeroporti in tutto il mondo.

12 MARZO

H 23.16 –

La Generalitat della Catalogna ha ordinato questo giovedì sera il confinamento dei comuni di Barcellona di Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui e Òdena per prevenire la diffusione di un focolaio di coronavirus. Il ministro dell’Interno, Miquel Buch, ha annunciato la misura, che colpisce circa 70.000 persone, dopo un consiglio straordinario del governo. Da questa mezzanotte nessuno può lasciare o entrare in questi comuni. “È vietata qualsiasi uscita dai comuni interessati. Solo il personale di emergenza e i veicoli per la fornitura di cibo e carburante sono autorizzati alla circolazione “, ha indicato il Govern. È il primo confino adottato nell’attuale epidemia in Spagna. Il motivo addotto dai responsabili della Generalitat è “la crescita significativa” dei casi registrati nelle ultime ore. In Spagna i contagiati sono ormai quasi 3200 (800 in più di ieri)

L’epidemia di coronavirus registrata nell’ospedale di Igualada colpisce già circa 58 persone, tre delle quali decedute. La maggior parte delle persone colpite è costituita da personale sanitario (36) e ci sono 250 persone isolate, di cui 200 sono professionisti dell’ospedale. “Igualada ha una situazione eccezionale. C’è un cluster all’interno dell’epidemia che ha causato un aumento dei casi che prevediamo continueranno ad aumentare. Abbiamo questa situazione sotto controllo, ma la decisione che abbiamo appena preso ci ha permesso di controllarla ”, ha spiegato il Ministro della Salute, Alba Vergés.

H 15.42 – La Slovacchia si autoisola

La Slovacchia si “chiude” come precauzione contro l’epidemia di coronavirus. Il governo fermerà il traffico internazionale di autobus e treni verso il paese. Chiunque ritorni dall’estero dovrebbe rimanere in quarantena per 14 giorni, afferma il Primo Ministro Peter Pellegrini.

Gli aeroporti internazionali devono essere chiusi, così come tutti i centri sportivi e ricreativi come piscine e aree sciistiche. Vengono introdotti controlli alle frontiere e sono ammesse solo le persone residenti in Slovacchia. Le scuole sono chiuse per 14 giorni. Tuttavia, il traffico merci internazionale deve essere mantenuto.

SPAGNA – Raggiunti i 3003 casi (+726 rispetto a ieri ma i dati sono in aggiornamento). Positivo al test anche il Ministro all’Uguaglianza Irene Montero

H 11.29 – Primi decessi per coronavirus in Algeria e Austria.

L’Algeria segnala la prima morte per virus

L’Algeria riferisce la sua prima morte legata all’epidemia. Finora sono state registrate 20 infezioni nel paese nordafricano. Il governo ha annunciato che vieterà eventi politici, sociali ed economici. Se le proteste di massa settimanali, che si svolgono regolarmente da un anno, non sono state incluse.

AUSTRIA – In Austria, una persona infetta è morta. Come annunciato giovedì dall’équipe di crisi medica della città di Vienna, la vittima è un uomo di 69 anni tornato in Austria dall’Italia. Secondo l’annuncio, l’uomo ha avuto precedenti malattie ed è morto in ospedale giovedì notte.



Il team di crisi ha anche annunciato giovedì che le visite agli ospedali viennesi saranno vietate fino a nuovo avviso. “Al fine di applicare questa misura, i controlli di ingresso sono effettuati in tutti i casi”, si legge nel messaggio. Il Ministero degli Interni austriaco ha anche confermato all’agenzia di stampa APA che tutti i 25.000 agenti di polizia del paese non sono autorizzati a andare in vacanza fino alla fine di aprile.

H 11 – Con un bilancio di 2116 contagiati e 3 morti anche la Germania supera la barriera dei 2000 casi dopo Spagna 2277 (+600 solo ieri) e Francia 2281 (+500 ieri)

H 9.30 – (redazione) Fra le assurdità alle quali siamo costretti ad assistere in Europa vi è anche la chiusura delle frontiere con l’Italia da parte di Austria e Slovenia. Come è noto, i due paesi hanno iniziato a controllare se il coronavirus esistesse nel loro Paese dopo che sono scoppiati casi in Italia e senza preoccuparsi di capire (prima) se ne esistessero di loro. Dopo 20 giorni dall’emersione dell’epidemia questo dato è evidente in diversi Paesi europei. In Francia, Germania e Spagna esistevano focolai precedenti e consistenti indipendentemente dall’Italia. In Spagna si è scoperto che il primo morto per coronavirus risale al 13 febbraio. I primi due grandi focolai in Francia e Germania (Oise e Nord della Germania) non hanno nulla a che fare con l’Italia. In Austria e Slovenia i numeri di contagi sono ‘per ora’. 302 (Austria) e 57 (Slovenia). Fra qualche giorno anche i nostri vicini capiranno (non hanno studiato i primi giorni di epidemia in Italia) che non sono i confini a bloccare il virus e che saranno necessarie misure analoghe in Italia anche nei loro Paesi. Ma forse sarà troppo tardi. A quel punto dovremo noi chiudere i confini per la leggerezza degli altri Paesi. Intanto stamane hanno posizionato blocchi di cemento al confine con la Slovenia e l’accesso all’Austria per i camion è quasi proibito (50 km di coda al Brennero)

H 9 —- Tre turisti italiani sono risultati positivi per il coronavirus a Cuba. La tv cubana ha indicato che, in base a informazioni fornite dal ministero della Sanità, gli italiani sono arrivati a Cuba il 9 marzo. Ora sono ricoverati nell’Istituto di medicina tropicale ‘Pedro Kouri’ in condizioni che non destano preoccupazione.Nuovi casi ancora in Cina e Corea del Sud. E primi casi anche in Australia, tra cui l’attore Tom Hanks e sua moglie. Intanto, la preparazione delle Olimpiadi di Tokyo andrà avanti regolarmente, malgrado la nuova classificazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che da ieri usa il termine ‘pandemia’ per definire la diffusione del coronavirus a livello globale.



11 MARZO

H 22.30 – Netto aumento di casi in Danimarca (+252 in un giorno) e il Paese comincia a prendere provvedimenti simili all’Italia. La Danimarca si spegne: studenti, studenti e dipendenti pubblici vengono lasciati a casa dal 13 marzo

H 17.30 —

“L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia”. Ad annunciarlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

“La parola pandemia – ha aggiunto – non può essere usata con leggerezza perchè può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così – ha proseguito – descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa fa l’Oms e cosa i Paesi devono fare”. Ghebreyesus ha sottolineato che si tratta della “prima pandemia causata da un coronavirus”. Nei prossimi mesi, ha aggiunto il direttore generale dell’Oms, “ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di Paesi affetti salire ancora di più”.

“Siamo in questa situazione assieme e abbiamo bisogno di agire con calma per fare la cosa più giusta”, ha concluso. Il direttore generale ha ringraziato l’Italia, la Corea del Sud e l’Iran per le misure adottate.

H 16.05 – FRANCIA – Durante il suo briefing con la stampa, la portavoce del governo Sibeth Ndiaye ha commentato la gestione della crisi sanitaria da parte dell’esecutivo. “Tutte le misure adottate -ha dichiarato- sono sistematicamente supportate scientificamente. Stiamo progredendo grazie all’evoluzione delle conoscenze per adattare le nostre misure. Alcune misure adottate dall’Italia non hanno fermato la progressione dell’epidemia, abbiamo appreso da esse”.

H 16.03 – USA – Negli Stati Uniti, una conferenza sul coronavirus viene annullata a causa … del coronavirus! L’incontro, previsto per New York questo venerdì, è stato organizzato dal Council on Foreign Relations (CFR), uno dei gruppi di riflessione più influenti negli Stati Uniti, per fare il punto sui modi per “fare affari” nel mezzo di un’epidemia.

H 16 – LA TABELLA: Boom di casi in Spagna, Olanda, Danimarca, Svezia e Norvegia

H 11 – Man mano che si aggiornano i dati dei contagiati in Europa appare chiaro che Francia, Germania, Spagna, Austria e via via tutti gli altri Paesi stanno compiendo tragici errori, con leader impegnati a ripetere che nel loro Paese non c’è una situazione ‘italiana’. Fanno finta di niente.

Da Macron a Merkel il mantra è sempre lo stesso. “Stiamo gestento al meglio la situazione”… tradotto: “Non siamo al livello dell’Italia”, “La situazione è sotto controllo”. E intanto i contagiati aumentano (laddove si sta tamponando la popolazione). Basta il dato del ministro alla Salute francese e dei deputati dell’Assemblea contagiati per capire che il problema è molto più grave di quanto i governi lascino intendere. Sembra di vedere e leggere le stesse cose italiane di 20 giorni fa, con la differenza che l’Italia era il paziente 1 dell’Europa e ha dovuto capire come affrontare la crisi. Gli altri non hanno scusanti. Si possono capire i regimi turco e russo, ma non l’Europa. Intanto in Spagna, dove si scopre che un primo morto con coronavirus risale al 13 febbraio, buona parte dei giornali online pongono la questione delle partite di campionato o si dedicano al ‘caso’ italiano… In tutta Europa le scuole chiudono solo nei distretti dove è emerso il coronavirus in maniera prepotente. Ma il virus, appare chiaro dalla mappa, è ovunque. Intanto l’Austria e la Slovenia hanno deciso di ‘dividere’ il loro coronavirus dal nostro e per quanto ne sappiamo, il contagio potrebbe essere arrivato anche dai Paesi vicini.

Intanto ecco i dati aggiornati alle 11 di mercoledì 11 marzo

H 10 — Il coronavirus arriva a WallStreet. Barclays ha annunciato che un suo dipendente a New York è risultato positivo al test ed è in quarantena dal 4 marzo. Positivo anche un dipendente di Morgan Stanley e uno di

BlackRock. La Commissione Ue proporrà di creare un fondo da 25 miliardi che andrà «a sostegno del sistema sanitario, delle Pmi, del mercato del lavoro e delle parti più vulnerabili dell’economia», colpite dal Coronavirus: lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine del vertice straordinario a 27 in videoconferenza. «Proporrò a Parlamento e Consiglio di liberare 7,5 miliardi di euro di liquidità» dai fondi Ue, che faranno da leva per ottenere la massima capacità del nuovo fondo.

10 MARZO 2020

15.00 – SPAGNA – Diffusione del virus fuori controllo ormai anche in Spagna dove ieri vi sono stati 500 contagiati in più rispetto a domenica e dove oggi si contano, già a metà pomeriggio, 419 casi in più rispetto a ieri e più di 100 persone in terapia intensiva (35 le persone decedute). Il contagio è più massiccio nella regione di Madrid e dei Paesi Baschi. Attualmente sono stati rilevati 1650 casi

Ore 14.00- La compagnia aerea irlandese Ryanair cancellerà tutti i voli per l’Italia entro l’8 aprile a causa dell’epidemia di Coronavirus. Come annunciato dalla compagnia, tutti i voli nazionali italiani della compagnia aerea saranno sospesi da mercoledì, i voli internazionali da e verso l’Italia da venerdì. Le compagnie aeree Norwegian Air Shuttle e Wizz Air dall’Ungheria hanno anche annunciato che chiuderanno tutti i collegamenti con l’Italia entro aprile. La compagnia aerea britannica Easyjet ha cancellato la maggior parte dei suoi voli per Milano, Venezia e Verona. British Airways ha cancellato tutti i voli in Italia martedì.

11.36 – A PROPOSITO DI CONTAGI … MONGOLIA – Un cittadino francese che lavora in Mongolia è il primo caso confermato di Covid-19 ad essere identificato nel paese asiatico, dove sono state imposte misure di contenimento.

Il francese non ha rispettato la quarantena obbligatoria di 14 giorni quando è arrivato nel paese il 2 marzo da Mosca, ha dichiarato il ministro della salute mongolo Davaajantsangiin Sarangerel. È un dipendente di una filiale locale del colosso nucleare francese Orano, chiamato Badrakh Energy, secondo la stessa fonte. Questa joint venture con capitale francese, mongola e giapponese è specializzata nell’estrazione dell’uranio.

Ore 11.21 – GERMANIA – La Sassonia-Anhalt riporta le prime malattie da coronavirus

Per molto tempo, la Sassonia-Anhalt è stato l’ultimo stato federale senza infezione confermata dal nuovo virus corona – ora le autorità stanno segnalando diversi casi. Innanzitutto, un uomo ad Halle, due uomini nel Bördekreis e uno nel Salzlandkreis si sono dimostrati positivi per l’agente patogeno Sars-CoV-2, come annunciato martedì il Ministero degli affari sociali. Tutti erano già tornati dal nord Italia. I casi in Germania aggiornati a ieri notte sono 1.225

Ore 11 – TRUMP – Mentre le scuole e le università in tutto il paese rimangono chiuse in Italia e gli eventi più importanti vengono annullati in Germania, la vita negli Stati Uniti dovrebbe continuare normalmente. “Nulla sarà chiuso”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ci sono attualmente 546 casi confermati di corona e 22 morti negli Stati Uniti. 37.000 americani sono morti di influenza l’anno scorso. “Pensaci”, ha scrttoTrump. In precedenza, Trump aveva invitato gli americani a viaggiare ulteriormente e a supportare le compagnie statunitensi, ad esempio visitando gli hotel.

Tuttavia, il virus si sta ora avvicinando al Presidente. Un deputato che si è seduto con lui su Air Force One lunedì è entrato in quarantena a casa dopo l’atterraggio a causa del contatto con una persona infetta. Anche Mark Meadows, nuovo capo dello staff designato di Trump, è andato in isolamento.

Un portavoce della Casa Bianca ha detto che Trump non è stato testato.

Ore 10

HONG KONG

Hong Kong metterà in quarantena obbligatoria chiunque ritorni dall’Italia e aree interessate in Francia e Germania.

CINA

La Cina annuncia la revoca di alcune restrizioni nella provincia di Hubei

CINA

Le vendite di auto in Cina sono crollate più di un anno a febbraio (-78,4%), ha affermato una federazione professionale, il più grande mercato del mondo è paralizzato dall’epidemia.

ore 9.30 – DIW prevede una recessione in Germania

L’Istituto tedesco di ricerca economica (DIW) si aspetta che la Germania scivoli in recessione quest’anno a causa della crisi del coronavirus. Secondo i dati disponibili, il virus sembra “catturare l’economia tedesca piuttosto vigorosamente”, ha affermato il capo del dipartimento DIW per la politica economica, Claus Michelsen. A suo avviso, l’industria in particolare rischia di essere colpita, ma anche servizi come la ristorazione e l’industria dei viaggi.

Trump annuncia misure

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato misure “drammatiche” per contrastare l’impatto economico dell’epidemia di coronavirus. Martedì pomeriggio (presenterà alcune di queste misure in una conferenza stampa, ha detto Trump lunedì. I mercati azionari statunitensi hanno avuto il loro peggior giorno di negoziazione dalla crisi finanziaria del 2008 a causa del virus della corona e di un calo del prezzo del petrolio.

Ministro della cultura francese infettato da coronavirus

Il ministro della cultura francese Franck Riester è stato infettato dal nuovo virus corona. Non era in ospedale ma a casa e non aveva quasi alcun sintomo, ha detto il ministro della sanità francese Olivier Véran lunedì sera in televisione. Come con tutti gli altri che hanno Covid-19, indaga con chi il 46enne Riester era in stretto contatto.



Véran ha sottolineato che nessuno ha stretto la mano durante l’incontro del governo per due settimane. Inizialmente non c’erano informazioni sull’ultima volta in cui Riester era in contatto con il presidente francese Emmanuel Macron. Altri cinque parlamentari si erano già rivelati positivi per il virus della corona nell’Assemblea nazionale. In altri paesi, anche i politici sono stati infettati dal nuovo virus.

9 MARZO

Ore 17.45 – Nel giro di 24 ore 399 casi in più in Spagna (totale 1073). Zone più colpite: Madrid e Paesi Baschi

Ore 17.44 – Il Governatore di New York Andrew Cuomo dichiara che il numero di casi di coronavirus è salito a 142, con 19 nella città New York City e la maggior parte dei restanti nella Contea di Westchester. Otto pazienti dei 142 sono in cura in ospedale.

Tra i test positivi per il coronavirus c’è Rick Cotton, direttore esecutivo dell’Autorità Portuale, l’agenzia bi-statale che gestisce gli aeroporti e i porti marittimi dell’area di New York, ha affermato Cuomo.

Ore 17.43 – Primi due morti in Germania. In Germania ci sono i primi due decessi confermati a causa del coronavirus. Il ministero della sanità della Renania settentrionale-Vestfalia ha annunciato che si tratta di una persona a Heinsberg e una a Essen.

Ore 17.22 – Cipro ha dichiarato lunedì di aver registrato i suoi primi due casi di persone infette dal nuovo coronavirus, un annuncio che significa che tutti i 27 paesi dell’Unione europea sono ora colpiti dall’epidemia.

Ore 15.30 – Boom di contagi in Spagna, in particolare nella regione di Madrid. Il governo della regione madrilena si è riunito in maniera straordinaria.

CORONAVIRUS E INFORMAZIONE – Ad oggi Nord Corea, Turchia non segnalano alcun caso. In Russia 17, secondo le autorità tutti legati a cittadini stranieri in territorio russo

BORSE – Gli scambi sono stati sospesi 15 minuti alla Borsa di New York dopo il crollo del 7% dell’indice S&P 500 in preda al panico per il crollo del petrolio e le conseguenze economiche del coronavirus. Al momento dell’interruzione, la Dow Jones Industrial Average era già crollata del 7,29% e il Nasdaq, con una forte colorazione tecnologica, era crollato del 6,86%.

Ore 9 – Il Coronavirus diventa sempre più un problema europeo. Soprattutto in Francia e Germania, dove gli aumenti giornalieri di contagi hanno superato quelli della Cina.

L’Agenzia regionale della sanità dell’Ile-de-France (ARS) annuncia questa domenica che i sei casi di contaminazione sono stati ora dimostrati nell’Assemblea nazionale. Si tratta di quattro deputati e due agenti del Palais Bourbon. “Sono in corso indagini sulla salute e i servizi dell’Assemblea hanno adottato misure di gestione per limitare la possibile diffusione del virus”, specifica l’ARS. “Tutti i casi confermati sono isolati e sono stati contattati per specificare le catene di contaminazione e identificare i diversi casi di contatto.”

Discorso a parte meritano gli USA, dove fino a venerdì erano stati effettuati poco meno di 2000 tamponi e dove solo ora si comincia a prendere sul serio la diffusione del coronavirus. I casi accertati sono 554, ma in netto aumento, praticamente in tutti gli stati.

La Tabella dei contagi ore 15.30

6 MARZO

H 16 – La psicopatia di Coronavirus presenta aspetti decisamente inattesi, come la decisione mal digerita in Alto Adige, da parte della Germania, di sconsigliare viaggi nella zona. Soprattutto di indicare la zona di Vo’ (3200 abitanti) come meta di viaggio. Speriamo che il Comune Euganeo un domani tragga beneficio dall’essere associato a stati e regioni.

I tedeschi dovrebbero astenersi dal viaggiare in Alto Adige se non è necessario. Il Ministero degli Esteri federale ha ampliato la gamma di sconsigli di viaggio per l’Italia. Ci si dovrebbe astenere dal compiere viaggi inutili nelle regioni dell’Alto Adige, dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, nonché nella città di Vo, in provincia di Padova, nel Veneto. Il Robert Koch Institute ha ora classificato l’Alto Adige come area a rischio, secondo il portavoce dell’Istituto epidemiologico tedesco.

Immediata reazione dall’Alto Adige che, non comprende la classificazione come area a rischio coronavirus.

Il portavoce del governatore Arno Kompscher a Bolzano, ha riferito che la provincia autonoma ha rispettato tutti i requisiti nazionali e internazionali per testare l’agente patogeno della nuova malattia polmonare. Lo stesso Alto Adige ha finora registrato solo due casi di infezione, ha affermato Elisabeth Augustin. Uno di questi non è stato ancora confermato dalle autorità competenti di Roma. La seconda persona è già sulla strada del recupero.

ECCO LA TABELLA DEI CONTAGI NEL MONDO AGGIORNATA ALLE 16.19

H. 12

Più di 100 mila contagiati nel mondo. Ecco l’ultimo aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus nel mondo, con i Paesi più colpiti

5 MARZO

H 15.50 – AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE IN FRANCIA

Funzionari sanitari hanno riferito di due nuovi decessi per coronavirus. Ha 73 anni da Oise e 64 anni da Aisne. Il bilancio delle vittime è quindi di sei morti, questo giovedì 5 marzo. 92 nuovi casi sono stati confermati dal punto precedente.

La Francia è ancora nella fase 2 della gestione dell’infezione da Coronavirus COVID-19, che è caratterizzata da diversi focolai di infezione sparsi sul territorio e casi secondari.

Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia, 377 casi sono stati confermati sul territorio francese.

H 15.44 – RKI: la maggior parte dei casi di infezione in Germania sono infetti nel paese

Il Robert Koch Institute (RKI) dichiara di non arrendersi nella lotta contro la diffusione del coronavirus. “La strategia di contenimento deve essere continuata”, ha dichiarato il presidente della RKI Lothar Wieler nella conferenza stampa quotidiana. In 307 casi di infezione in Germania, la via di infezione è ora nota. “La maggior parte è legata ai contatti nel nostro paese”, afferma Wieler. Una parte minore è legata ai contatti con l’estero, molti dei quali con l’Italia (64) e l’Iran (14). Le persone infette segnalate in Germania hanno tra i due e i 91 anni.

H 12 – GERUSALEMME – La Basilica della Natività, situata a Betlemme, chiuderà per precauzione contro il coronavirus, secondo un funzionario ecclesiastico citato dall’agenzia francese AFP.

Il luogo di nascita di Gesù secondo la tradizione cristiana, il monumento riceve oltre due milioni di visitatori ogni anno.

“Rispettiamo la decisione delle autorità perché la sicurezza è una priorità”, ha detto dopo che il Ministero della salute palestinese ha invitato chiese e moschee, tra gli altri, a chiudere per paura di diffondere il virus. “Se non sarà oggi, (la chiusura) avrà luogo domani”, ha aggiunto il funzionario.

H 10 – Secondo il Robert koch Institute in Germania si contano stamane 87 casi in più (totale 349), che interessano quasi tutti gli stati tedeschi ed in particolare il Nord Reno Westfalia. Anche in Francia aumentano drasticamente toccando per ora quota 285. IN particolare in Francia è emergenza nella città di Mulhouse dove sono stati rilevati diversi casi fra i 2500 partecipanti ad un convegno religioso che si è tenuto nei giorni scorsi. Vi erano presenti persone provenienti da tutto il Paese e le persone sono state a stretto contatto. Si teme una forte diffusione nella città e nel resto del Paese.

H 9 —- Ha superato le 3.000 vittime il bilancio dei morti per il coronavirus in Cina, secondo i nuovi dati diffusi dalla Commissione Sanitaria Nazionale. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 nuovi decessi e 139 nuovi contagi. Il totale dei positivi nel Paese è ora di 80.409 casi confermati. In Corea del Sud si registrano, invece, altri 145 nuovi casi, che portano a 5.766 il numero dei contagi nel Paese. Il dittatore nordcoreano Kim scrive allo storico rivale, il presidente sudcoreano Moon. Negli Stati Uniti, intanto, sale il livello di allerta dopo le ultime due vittime che hanno portato a 11 il bilancio dei morti per coronavirus nel Paese. California, Florida e stato di Washington dichiarano lo stato di emergenza.

EUROPA

Sedici nuovi casi a Stoccolma che porta il numero dei contagiati a 52. In Spagna le persone affette da coronavirus sono salite a 193, inclusi tre bambini. Un contagiato in Slovenia, due in Ungheria e uno in Polonia.





4 MARZO

H 17.30 —- La Francia passa allo stadio 3 dell’epidemia. La mobilitazione si sta intensificando nel tentativo di frenare la diffusione del nuovo coronavirus, che minaccia di affermarsi nel tempo. Oggi ha annunciato, 45 nuovi casi di persone infette, portando a 257 il loro numero dalla fine di gennaio. Non sono stati forniti dettagli sulla posizione e la gravità dei nuovi casi. Il bilancio delle vittime è ancora quattro. La Francia è ora uno dei principali centri in Europa, insieme a Italia e Germania.

Israele, nel frattempo, ha ordinato la quarantena per arrivi da Germania, Francia, Spagna, Svizzera e Austria. Il Ministero della Sanità israeliano ha emesso nuove istruzioni e avvertimenti sia per i cittadini che per i visitatori del paese.

■ A tutti i viaggiatori di ritorno da Germania, Spagna, Francia, Svizzera e Austria viene ordinato di entrare in quarantena di 14 giorni, con effetto immediato

h 10 —- La Cina, secondo le fonti ufficiali, ha registrato 119 nuovi casi di coronavirus, in calo per il terzo giorno di fila. Altri 38 morti: le vittime totali sono 2.981, mentre i contagi sono 80.270. Dei nuovi casi, 115 hanno interessato la provincia di Hubei epicentro dell’epidemia, mentre 4 sono relativi al resto della Cina. La persona risultata infetta a Pechino era da poco tornata dall’Italia.

Da ieri, 3 marzo, inoltre, la Cina ha deciso di imporre la quarantena per tutti coloro in arrivo a Pechino dai Paesi esposti al contagio del coronavirus, Italia inclusa. Una misura che riguarda sia i cittadini cinesi che gli stranieri. Nel caso in cui il paziente non dovesse avere una dimora a Pechino, l’auto-isolamento sarà osservato in un hotel designato.

H 9 – Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.922 nuovi casi di coronavirus, l’80% dei quali si concentrano in Italia, Iran e Corea del Sud. Lo riferisce l’Oms. I casi di coronavirus accertati nel mondo sono 90.870. Lo riferisce l’Organizzazione mondiale della Sanità. In Cina si registrano 130 nuovi casi, che fanno salire il numero delle persone contagiate a 80.304. In Cina i morti per il Covid-19 sono 2.946. Lo studio dei dati aggiornati della epidemia da coronavirus indicano che la percentuale di vittime a livello globale è del 3,4%. La buona notizia, comunica l’Oms, è che non si trasmette facilmente contro come l’influenza (periodicamente le infomazioni cambiano man mano che arrivano nuovi studi da Wuhan, origine ed epicentro dell’epidemia in Cina). Possibile un rinvio delle Olimpiadi di Tokyo. La società giapponese Takeda Pharmaceutical sta sviluppando un farmaco per curare le persone affette da coronavirus o che sono ad alto rischio di contrarlo. Se i test avranno successo, Takeda renderà il farmaco disponibile in 9-18 mesi.

3 MARZO

H 16.20 –

La Francia supera la soglia dei 200 casi confermati, secondo una fonte ufficiale citata dall’AFP. Secondo Santé Publique France, attualmente sono annoverati 204 casi, contro 191 ieri sera.

Almeno un caso è stato registrato in 12 delle 13 regioni metropolitane, tutte tranne la Corsica.

In un comunicato stampa inviato alle 15.30, la direzione generale della Salute indica che un quarto decesso deve essere deplorato in Francia. È un uomo di 92 anni morto in Morbihan.

In Germania sono quasi 200 e in Spagna più di 150. Ovviamente i bollettini sono in costante aggiornamento

H 9 —

Mentre i numeri del contagio da coronavirus continuano a crescere nel mondo (2.100 casi in 18 Paesi), Bruxelles alza l’asticella dell’allerta – che passa da moderata ad alta – e vara una task force per far fronte all’emergenza. Ma secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) contenere il Covid-19 è ancora possibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i Paesi: “Misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione”, ha insistito il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, per il quale ancora non si deve parlare di pandemia.

2 MARZO

H 9 — Secondo gli ultimi dati morti nel mondo causate dal coronavirus sono 3.038, con l’infezione estesa ormai a 65 Paesi: di cui il totale in Cina a 2.912. I contagiati sono quasi 90 mila, ma come è ormai chiaro a tutti i dati sono assolutamente distorti e limitati, considerando che in molti Paesi il sistema sanitario è assolutamente incapace anche solo di ‘sondare’ la malattia.

Dopo che l’Italia ha iniziato a fare migliaia di tamponi anche in Germania (130 casi) e Francia (130 casi) è salito il livello di allerta della malattia.

Nel frattempo, l’Australia limiterà l’accesso al Nord Italia, mentre l’epidemia si sta diffondendo anche negli Usa: confermato il secondo decesso, sempre nello stato di Washington. ll Salone del Libro di Parigi, previsto dal 20 al 23 marzo a Porte de Versailles, è stato annullato, mentre anche il Louvre è rimasto chiuso ieri.

27 FEBBRAIO

H 9 —- Le autorità della Danimarca hanno annunciato oggi il primo caso accertato di coronavirus: si tratta di un uomo che era rientrato dall’Italia con la sua famiglia il 24 febbraio dopo aver trascorso una vacanza in una località sciistica in Lombardia. Sua moglie e suo figlio sono risultati negativi ai test e le condizioni dell’uomo sono state definite abbastanza buone. Primo caso di coronavirus anche in Romania. E’ stato trovato infatti positivo ai test un paziente di Priguria, provincia di Gorj, nel sudovest del paese balcanico. Secondo quanto riportato dall’agenzia Mediafax, il ‘paziente zero’ ha 20 anni e lavora presso un ristorante di proprietà di un italiano. Il capo del dipartimento per le situazioni di emergenza (Dsu) romeno Raed Arafat ha dichiarato che l’uomo sarà tenuto in quarantena nella propria casa assieme ai suoi sette familiari. Anche in Estonia è stato accertato il primo caso di coronavirus: lo ha annunciato il ministro degli Affari sociali, Tanel Kiik, a Etv secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass. Secondo Kiik, la persona risultata positiva ai test è rientrata nel Paese ieri notte dall’Iran. “Il paziente – ha detto Kiik – è residente permanentemente in Estonia ma non è un cittadino” estone. “Per quanto ne so, è un cittadino iraniano”, ha spiegato il ministro. Svolta nell’epidemia di coronavirus: i contagi registrati ieri all’estero, ha annunciato l’Oms, hanno superato per la prima volta quelli in Cina (427 contro 411). E Pechino, che ora teme un contagio di ritorno, ha deciso d’imporre un periodo di 14 giorni di auto-quarantena per tutti coloro che arrivano da Paesi colpiti dall’infezione, inclusa quindi l’Italia. Secondo gli ultimi dati, la Cina è a quota 78.190 casi totali, inclusi 2.178 morti. Solo 10 nuovi casi si sono verificati oggi fuori dalla provincia dell’Hubei, epicentro dell’infezione. Le misure imposte da Xi Jinping, insomma, starebbero funzionando. Ma se l’epidemia ha raggiunto il picco in Cina tra il 23 gennaio e il 2 febbraio, per poi decelerare, la sua diffusione si sta ora allargando in altre parti del mondo. Fuori dal Dragone, si è a 2.790 casi e 44 decessi in 37 Paesi, sempre secondo l’ultimo conteggio dell’Oms. Di seguito, più in dettaglio, gli aggiornamenti Stato per Stato.

L’Europa

Con i 4 nuovi casi di coronavirus registrati ieri, tra cui un morto, in Francia il numero totale è salito a 18. Il primo francese deceduto (che segue il primo decesso in assoluto nel Paese) è un insegnante di 60 anni che era ricoverato a Parigi. L’uomo non era stato in zone considerate a rischio, né aveva avuto contatti con esse. Nessun contatto con i focolai del virus neanche per una seconda persona ricoverata in condizioni gravi all’ospedale di Amiens. Il che fa temere la nascita in Francia di un altro focolaio autonomo in Europa. Il terzo caso di contagio annunciato ieri è invece a Strasburgo: un 36enne che era da poco rientrato dalla Lombardia; le sue condizioni non sembrano gravi, secondo quanto riferito dal direttore generale per la salute Jerome Salomon. Nel tardo pomeriggio, è poi spuntato il quarto caso accertato della giornata: la moglie di un paziente ricoverato da ieri per coronavirus ad Annecy. Come per il marito, il suo stato di salute non presenta segni di gravità. Nella capitale è stato ad ogni modo confermato lo svolgimento della mezza maratona in programma domenica, mentre a Nizza l’ultimo giorno di Carnevale, previsto sabato, è stato annullato. Quattro i nuovi casi positivi registrati ieri. Uno nella Renania-Palatinato: si tratta di un soldato della casa della Croce rossa della Bundeswehr di Coblenza. Gli altri tre sono nel Baden-Wuerttemberg, uno dei quali è il “paziente zero” tedesco: un 25enne di Goeppingen di ritorno da un viaggio a Milano con la fidanzata. Il secondo è un aiuto primario del reparto di Patologia della clinica universitaria di Tubinga ed è il padre della ragazza che ha accompagnato a Milano il “paziente zero”, anche lei attualmente in isolamento. Il terzo è un 32enne della circoscrizione di Rottweil che era stato a Codogno nei giorni scorsi. Anche la moglie e il suo bambino, che hanno viaggiato con lui, sono stati sottoposti al test, ma sono risultati negativi. Dovranno comunque restare in isolamento in casa. La Spagna ha registrato in 36 ore dieci casi positivi, che si aggiungono ai primi due colpiti e già dimessi giorni fa. Due a Madrid, due a Barcellona, quattro a Tenerife, uno a Siviglia e uno a Castellón. Sono tutti legati a viaggi in Italia e cinque sono di nazionalità italiana: ovvero, la 36enne trovata positiva a Barcellona (al rientro da un viaggio tra Bergamo e Milano) e i quattro turisti a Tenerife (un medico e sua moglie, entrambi di Piacenza, e altri due della stessa comitiva, che sono ricoverati in isolamento all’ospedale Candelaria di Santa Cruz); mille persone che alloggiano nello stesso hotel della coppia nell’isola sono state messe in quarantena. Il ministero della Salute spagnolo ha deciso di ampliare le zone a rischio coronavirus verso le quali raccomanda di non effettuare viaggi non necessari: oltre alla Cina, sono ora inclusi Giappone, Corea del Sud, Singapore, Iran e le quattro regioni del Nord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna). La Russia ha messo in guardia i propri cittadini contro i viaggi in Italia, Corea del Sud e Iran per cercare di contenere la diffusione del coronavirus nel Paese: l’Autorità per la sicurezza dei consumatori, Rospotrebnadzor, ha esortato i russi a evitare di recarsi in questi Paesi “fin quando la situazione epidemiologica non si sarà stabilizzata”. Mosca aveva già sconsigliato i viaggi in Cina. Finora in Russia si registrano solo due casi di contagio e nessuna vittima. Il ministero degli Esteri ha tuttavia precisato che non vi è alcuna “sospensione” dei voli da e verso l’Italia e che ai cittadini italiani in ingresso nel Paese non vengono applicate “restrizioni”. Da martedì, invece, il Regno Unito ha imposto “l’auto-isolamento” per 14 giorni a scopo precauzionale per tutti coloro che provengono dal nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e presentino sintomi “anche leggeri” d’un potenziale contagio da coronavirus. E la quarantena obbligata anche senza sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivino dalle località della Lombardia e del Veneto isolate su decisione del governo italiano. Lo si legge nelle indicazioni aggiornate dei suggerimenti del Foreign Office. La Grecia ha riferito del suo primo caso di coronavirus: si tratta di una donna che ha viaggiato di recente nel Nord Italia. Un portavoce del ministero della Salute ha riferito che la paziente, 38 anni, è ricoverata in un ospedale di Salonicco ed è in buone condizioni. Due contagiati dal coronavirus in Tirolo, in Austria. Una delle due persone, scrive l’agenzia Apa, sembra che arrivi dalla Lombardia, ma non è ancora confermato. “È stata esclusa l’ipotesi di una chiusura temporanea del valico del Brennero. Gli esperti che sono stati consultati hanno infatti affermato che la cosa non sarebbe di alcuna utilità”. È quanto affermato dal governatore della regione austriaca del Tirolo, Günther Platter. Un primo caso di positività si è registrato nella Macedonia del Nord. Come ha reso noto nel pomeriggio il ministro della Salute Venko Filipche, si tratta di una donna macedone intorno ai cinquant’anni tornata dall’Italia dopo un lungo sogg iorno, che è stata ricoverata alla Clinica per le malattie infettive di Skopje.La Georgia ha annunciato il primo contagio da coronavirus nel Paese.In Finlandia è stato annunciato un secondo caso di coronavirus: “È una donna in età lavorativa che ha viaggiato nel nord Italia”. La donna è ricoverata in un ospedale ad Helsinki ed è “in buone condizioni”, ha dichiarato il National Institute of Health and Welfare. Alla fine di gennaio, la Finlandia aveva registrato il suo primo caso di contagio: una turista cinese di Wuhan, epicentro dell’epidemia, in viaggio in Lapponia.La compagnia nazionale della Bulgaria, la Bulgarian Air, ha sospeso tutti i suoi voli da e per Milano fino al 27 marzo: lo ha annunciato la stessa società attribuendo la decisione all’aumento dei casi di coronavirus nel nostro Paese. Tutti i passeggeri dei voli cancellati possono chiedere il rimborso completo dei biglietti o cambiare la data del viaggio senza costi aggiuntivi, si legge in una nota della compagnia aerea.La Turchia ha sconsigliato i viaggi nelle regioni colpite dal coronavirus in Italia “a meno che non sia necessario”. A indicarlo è stato il ministero degli Esteri di Ankara, che applica la stessa raccomandazione all’Iraq.

AGGIORNAMENTO H 15—Il mondo scientifico è ormai certo che l’epidemia del nuovo coronavirus stia entrando in una nuova fase: secondo molti virologi ed epidemiologi, intervistati dalle riviste Science e Nature, si è a un passo dalla pandemia, ma occorre rispondere ad alcune domande importanti, e cioè se i bambini sono suscettibili all’infezione e se la trasmettono allo stesso tasso degli adulti.

“L’identificazione di casi precedentemente non riconosciuti in gran numero in Iran e Italia, oltre che Corea del Sud, ci mostra che è impossibile contenere il coronavirus”, commenta su Nature Ben Cowling, epidemiologo dell’università di Hong Kong.

Secondo Marc Lipsitch, dell’università di Harvard, “qualsiasi cosa dica l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), io penso che le condizioni epidemiologiche per una pandemia ci sono”.

Anche per Christopher Dye, dell’università di Oxford, la finestra di contenimento del virus è quasi ormai chiusa, e il virus si diffonderà ampiamente fuori dalla Cina. A destare preoccupazione sono soprattutto le morti in Iran, paese da cui sono stati esportati casi in Libano e Iraq. “E’ preoccupante perchè i viaggi internazionali non sono molto comuni tra gli iraniani. E’ quindi probabile che nel paese vi sia un alto numero di casi non rilevati, che stanno circolando da tempo”, rileva Andrew Tatem, dell’università di Southampton.

AGGIORNAMENTO H 11—–Una turista italiana è morta in Austria: si stanno facendo accertamenti al riguardo per sospetto coronavirus.

AGGIORNAMENTO 26 FEBBRAIO H 9 —–I nuovi casi di coronavirus in Europa sono stati confermati in Spagna, Svizzera, Austria, Croazia, Francia e Germania, e sembrano essere legati quasi tutti all’Italia. Nella notte la Croazia ha annunciato un nuovo caso nel suo paese, facendoli salire a 2. In Germania nella notte sono saliti a sono 18. Un caso segnalato in Algeria. Un caso segnalato anche in Romania. Tutti i casi sono riconducibili al focolaio lombardo

25 FEBBRAIO ———- Nel pomeriggio arriva la notizia che c’è un primo caso di coronavirus in Svizzera, in Ticino. Lo ha indicato poco fa L’Ufficio federale della sanità (UFSP). Il laboratorio di Ginevra a cui sono demandate le analisi di tutti i casi sospetti in Svizzera ha confermato un caso di infezione da Coronavirus. Per informare i media e la popolazione, l’Ufficio federale della salute pubblica ha convocato una conferenza stampa a Berna per le ore 17.00.

2 casi in Austria e 1 in Croazia. Primi due casi in Austria, in Tirolo. Si tratta di due giovani di 24 anni, uno dei quali è stato recentemente in Lombardia. Entrambi si trovano in buone condizioni, con sintomi lievi. Anche la Croazia segnala un primo caso: si tratta di un giovane che ha visitato Milano dal 19 al 21 febbraio: anche lui manifesta sintomi leggeri.

SPAGNA – Sono quattro, attualmente, i casi di Coronavirus registrati in Spagna. I primi due casi sono stati rilevati in due episodi separati a La Gomera (Isole Canarie) e Maiorca (Isole Baleari). Il terzo caso riguarda un italiano.

Il dipartimento della Salute della Catalogna ha confermato il primo caso di coronavirus nella regione. E’ il quarto in Spagna. Lo riporta il quotidiano catalano ‘La Vanguardia’.