Coronavirus, Conte: “Non escludiamo la chiusura totale delle scuole in Italia”

L’emergenza coronavirus continua e il governo è impegnato a fronteggiarla. All’uscita dell’incontro con i rappresentanti delle regioni, ieri, in un colloquio con i giornalisti presenti, così come racconta il Corriere della Sera, per la prima volta, il premier Giuseppe Conte, apre alla possibilità di chiudere tutte le scuole per un mese per ragioni di sicurezza in ottemperanza a quanto indicato dal comitato scientifico da lui stesso ideato: “Non possiamo escludere in assoluto la chiusura totale, anche se non è stata ancora chiesta dagli scienziati” E poi: “Chiudere gli stadi? Rinviare tutte le manifestazioni sportive? Sarà la Lega calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite”. E ha concluso: “L’attenzione è massima, stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme”.