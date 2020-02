Coronavirus: “Chiamate le forze dell’ordine se si presenta qualcuno a casa vostra per farvi una visita”

Alla luce di alcune segnalazioni pervenute, l’ULSS 8 Berica precisa che in nessun caso il personale dell’Azienda effettua visite e test a domicilio per il coronavirus. Qualora si presentino alla porta soggetti che chiedono l’accesso in casa con tale pretesto, anche se dotati di targhette con il logo dell’ULSS 8 Berica, si raccomanda di non aprire e di avvisare le Forze dell’Ordine.