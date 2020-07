Coronavirus, Bolsonaro sospetto positivo, oggi il tampone

È in attesa dell’esito del tampone il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, originario di Anguillara, Rovigo, che ha dichiarato alla Cnn Brasil di avere i sintomi del Coronavirus. Bolsonaro, 65 anni, ha detto di avere 38 di febbre e una saturazione nel sangue pari l 96%. Al momento si sarebbe sottoposto alla cura con idrossiclorochina. Il risultato del tampone dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Bolsonaro ha poi aggiunto di essersi sottoposto a una risonanza magnetica dei polmoni, che per il momento non avrebbe mostrato gravi problemi. È sintomatico però che nelle settimane passate abbia minimizzato i rischi della pandemia. Bolsonaro è apparso in pubblico più volte senza mascherina stringendo mani e abbracciando i suoi sostenitori. Al momento la sua agenda è sospesa in attesa del responso dei medici. Il suo negazionismo ha causato forti polemiche in Brasile, dove il tasso di contagio ed il numero di morti è elevatissimo.