Coronavirus, attenzione alle truffe legate all’emergenza

Nuove segnalazioni in municipio e ad amministratori comunali su persone che in questi giorni stanno contattando telefonicamente, o passando porta a porta per le case di alcuni cittadini di Vicenza.

Facendo credere di essere autorizzate dal Comune, offrono la possibilità di fornire informazioni e consulenza legate ai vari aspetti normativi e comportamentali in merito alla pandemia da Coronavirus, probabilmente con l’intento di compiere un raggiro.

Venuta personalmente a conoscenza di questi epidosi, l’amministrazione comunale nella figura dell’assessore alle risorse umane, interviene allertando la popolazione: “Il Comune non ha mai incaricato nessun dipendente a contattare i cittadini, né telefonicamente né di persona, per fare proposte o intavolare trattative di alcun genere legate al Covid-19. Invitiamo la popolazione a stare attenta a questi episodi e a non dare seguito alle proposte avvisando la polizia locale”.