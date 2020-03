CORONAVIRUS – Altro che Italia! In Spagna un uomo era morto il 13 febbraio, ma si scopre solo adesso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Si potrebbe dire: gli altarini dell’Europa. Dopo la scoperta di cluster assolutamente slegati dall’Italia in Francia e Germania, scoperti però solo dopo l’inizio dell’allarme Italia, si scopre che in Spagna l’epidemia grava da tempo. A Valencia si è scoperto solo ora che un uomo era morto il 13 febbraio. “Perché non è stato rilevato finora che il paziente deceduto a Valencia è stato infettato dal coronavirus?” si chiede il periodico iberico ElMundo.

Il Ministero della Salute -scrivono- ha deciso di modificare alla fine di febbraio i criteri che definiscono i casi sospetti di infezione da coronavirus. Da quel momento in poi, non solo si presta particolare attenzione a coloro che avevano attraversato aree considerate “focolai di infezione” o che avevano avuto contatti con pazienti o portatori del virus. Inoltre, tutti i casi di persone uccise da infezioni respiratorie acute di origine incerta con sintomi di polmonite, difficoltà respiratoria acuta, shock settico o insufficienza multiorgano devono essere rivisti. Il positivo rilevato ora a Valencia è conforme a tale definizione e le analisi hanno dimostrato la presenza del coronavirus. I funzionari della sanità valenciana sostengono che i test sono stati eseguiti perché erano trascorsi i 14 giorni di incubazione. Il vicepresidente valenciano Mónica Oltra ha dichiarato mercoledì alla RTVE che dal 26 febbraio numerose analisi di questo tipo sono state condotte su persone che sono morte a causa di cause sconosciute con una storia di viaggi recenti.

Secondo le informazioni fornite dai funzionari della salute autonoma, il defunto, 69 anni, aveva viaggiato attraverso l’Asia e, in particolare, aveva trascorso la notte nella capitale del Nepal . L’individuazione nei campioni di coronavirus significa, tuttavia, che il virus era già presente nella città di Valencia settimane prima del Valencia CF e che 2.500 fan avessero viaggiato a Milano per un pareggio di Champions League contro l’Atalanta il 23 febbraio.

Cosa succederà ora con i medici che hanno curato lui e la sua famiglia?

Il protocollo in questi casi è chiaro. Il personale del Dipartimento effettuerà test su tutto il personale sanitario che ha avuto contatti con il defunto durante il soggiorno presso l’Ospedale Arnau de Vilanova di Valencia, nonché con le loro famiglie, per determinare se si è verificato qualsiasi tipo di contagio e agire di conseguenza. Da parte sua, il ministro della Salute, Salvador Illa, ha dichiarato mercoledì che il suo dipartimento ha proceduto alle indagini sul “gruppo di contatto” di questa persona. Ad ogni modo, ha aggiunto, “se ci fosse stato un contagio, avrebbe dovuto essere già rilevato. Se dovesse accadere qualcosa sarebbe già successo.”