Coronavirus, al via la subcommissione consiliare bipartisan

“L’emergenza non è finita, ma è tempo di cominciare a pensare al dopo. Soprattutto in termini di aiuto alle famiglie e alle imprese più colpite da questa vicenda. E il Comune farà la sua parte, per quanto nelle sue possibilità, accanto allo Stato e alla Regione.”

Con questa premessa il sindaco Francesco Rucco ha annunciato la convocazione ieri del primo incontro della subcommissione consiliare bipartisan per la revisione del bilancio comunale alla luce delle necessità emerse con l’emergenza.

“Il bilancio di previsione dovrà essere radicalmente modificato – ha proseguito il sindaco – perché le nostre priorità non sono più quelle di dicembre. Chiederò a tutti i consiglieri di mettere da parte strumentalizzazioni politiche e personalismi e di lavorare insieme su due filoni: il sostegno alle famiglie e quello alle imprese. Dobbiamo contrastare subito le nuove povertà per consentire a tutti di riprendersi e ripartire. In questo senso chiederò anche il coinvolgimento delle categorie economiche e delle nostre aziende partecipate”.

Fin da subito, quindi, dopo che il sindaco avrà indicato le linee guida del processo di revisione del bilancio preventivo, l’assessore alle risorse economiche Simona Siotto e un consigliere per gruppo consiliare lavoreranno su una serie di misure, a partire da quelle legate alle imposte locali e alle rette.

“Prima dobbiamo definire dove e come intervenire – ha precisato il sindaco – poi parleremo di cifre, perché non è corretto illudere la gente senza aver prima verificato cosa effettivamente si può fare. La situazione è drammatica. Serve grande senso di responsabilità”.