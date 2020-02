Coronavirus a Vo’ Euganeo: scuole chiuse a Noventa

In serata arriva una comunicazione del sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese. “Avvisiamo la cittadinanza -scrive il sindaco- che, visti i casi di coronavirus che sembrerebbero essere conclamati in zone limitrofe al vicentino, le autorità sanitarie preposte stanno informando i Comuni su eventuali misure di prevenzione. Nello specifico per l’area berica non sono previste attualmente misure straordinarie. La situazione è costantemente monitorata. Il nostro ospedale (P. Milani) non è interessato ma, per motivi prettamente precauzionali (sentito il Direttore generale Ulss8 Pavesi e il Provveditore agli studi di Vicenza prof Formaggio) domani, sabato 22 febbraio, le scuole di Noventa di ogni ordine e grado resteranno chiuse”.