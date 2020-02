Coronavirus a Vo’ Euganeo, campobase della Protezione Civile in allestimento

Il governatore Luca Zaia ha dato ordine alla Protezione Civile del Veneto di allestire a Schiavonia un campo base con tende riscaldate per gestire l’emergenza. Una location non a caso: uno dei due contagiati è rimasto per alcuni giorni all’ospedale di Schiavonia. Quindi, annuncia Zaia, “massima protezione: tampone per tutti gli operatori sanitari e per tutti i pazienti dell’ospedale, e poi per tutti i cittadini di Vo’ Euganeo”. L’ospedale di Schiavonia sarà gradualmente svuotato: “Non ricovereremo più nessuno e lo svuoteremo gradualmente con le dimissioni dei pazienti“.