Coronavirus, 5 studentesse rientrate dalla Cina in ospedale

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Sono tornate dall’Oriente e portate al San Bortolo di Vicenza: questa la vicenda che riguarda 5 studentesse cinesi che, al ritorno dalla terra nativa, secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza oggi, sarebbero state invitate dalla scuola che frequentano a recarsi in ospedale prima di rientrare a seguire le lezioni di italiano. Le 5 giovani si son quindi recate all’ospedale berico, dove sono state sottoposte alle analisi come da protocollo regionale e sono state subito dimesse perché su di esse non è stato riscontrata nessuna problematica legata al Coronavirus.