Coronavirus: 223 casi in Veneto, primi due a Verona

Solo saliti a 223 in Veneto i casi positivi al coronavirus. 27 in più del report precedente: due nuovi casi sono a Verona. Lo rende noto la Regione. Di questi, 87 appartengono al focolaio di contagio di Vò, 42 a Treviso, 19 a Venezia, 12 a Limena, 5 a Mirano, 4 a Vicenza, 5 a Padova, 2 a Verona, 1 attribuito a Codogno. Per 47 casi è ancora in corso l’assegnazione epidemiologica ad un cluster specifico. I ricoverati complessivi sono 59, di cui 12 in terapia intensiva.