A Cornedo Vicentino il Sindaco vieta le passeggiate, l’attività motoria e la sosta sulle panchine

Con un’ordinanza, la prima di questo tenore in tutta la provincia di Vicenza, il Sindaco di Cornedo Vicentino Francesco Lanaro ha vietato, dalle 14.30 di oggi, su tutto il territorio comunale e su tutte le strade comunali: le passeggiate; l’ attività motoria di qualsiasi natura, non certificata da esigenze di salute; la sosta e la seduta su panchine o aree attrezzate. Il Sindaco Lanaro spiega così la sua presa di posizione: “Per tutelare la salute di tutti non abbiamo potuto fare altro che questa ordinanza, visto che le restrizioni vengono aggirate e non rispettate. Siamo un comune di 12mila abitanti e ad oggi abbiamo 7 contagiati, Vicenza ne ha 20 su 112mila: qualcosa dovevamo per forza fare, come amministrazione, comunale per arginare il contagio. I cittadini non l’hanno capito con le norme regolari del Governo? Eccoci quindi con l’ordinanza comunale di oggi”.