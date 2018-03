CORNEDO/VALDAGNO – Coltivava marijuana in una serra nel solaio di casa: arrestato

Coltivava marijuana in una serra quasi professionale nel solaio di casa. Così è stato arrestato ieri, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno, Enrico Battilana, 27enne di Cornedo. I militari avevano già avuto sentore che il giovane fosse coinvolto in vari episodi di cessione di droga nei confronti di alcuni consumatori della vallata dell’Agno, pertanto, nel pomeriggio di ieri, si sono appostati sotto casa sua. Battilana è uscito alle 19 con l’atteggiamento guardingo tipico di chi sta verificando la presenza di potenziali pericoli nelle vicinanze ed è salito a bordo della sua auto: in quel momento è stato bloccato dai Carabinieri. Perquisita l’auto, è stata rinvenuta una modica quantità di marijuana. La successiva perquisizione, fatta in casa, ha consentito di scoprire, all’interno del solaio, una vera e propria serra con luce artificiale e sistema di irrigazione, dove stavano crescendo, rigogliose, 7 piante di marijuana. Altri 500 grammi, già essiccati e pronti per essere pesati e confezionati con un bilancino di precisione e del cellophane, sono stati rinvenuti in una stanza attigua e, come tutto il resto, sottoposto a sequestro, compresi 150 euro in contanti. Battilana è stato posto agli arresti domiciliari e stamattina ha patteggiato la pena di un anno di reclusione e la multa di 1.000 euro, beneficiando della sospensione condizionale della pena.