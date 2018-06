CORNEDO V.NO – Scontro tra due auto: un morto

Alle 11.25, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Luca lungo la SP 124 a Cereda di Cornedo per lo scontro frontale tra due auto: deceduto un uomo. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato l’automobilista, rimasto incastrato nell’abitacolo, ma nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118, ne ha dovuto dichiarare la morte. Visitati sul posto la coppia della Peugeot 407, rimasti illesi. I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco e un operatore del 118, residenti del luogo accorsi nell’immediatezza. Sul posto la polizia locale e i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.