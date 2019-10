Cornedo: Università Adulti-Anziani, al via il nuovo anno per 120 “studenti”

É iniziato l’anno accademico 2019/2020 dell’Università adulti/anziani di Cornedo Vicentino a cui hanno aderito già 120 persone.

“L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la fondazione “Università adulti/anziani” ed il Comune di Cornedo Vicentino” sottolinea l’assessore alla cultura Giovanni Ambrosini, “con l’obiettivo di offrire alle persone anziane un’occasione fissa per stringere nuove amicizie e per sviluppare il proprio interesse per la vita sociale. É una scuola per vivere meglio, senza interrogazioni né esami, con corsi, seminari ed attività creative, per stimolare la mente ed accrescere la curiosità”.

Il percorso nasce con l’intenzione di fare del corsista un protagonista del proprio cammino formativo e successivamente un cittadino come tutti gli altri, con qualche cosa di specifico da fare. In una parola l’università adulti/anziani si propone di ridare ai frequentanti, in un arco di tempo, coscienza e nuova capacità di ruolo, a partire dalle ricchezze della loro età.

“É un’iniziativa che portiamo avanti con convinzione“ continua Ambrosini. “Dare opportunità ai nostri anziani, ma non solo, viste le diverse fasce di età dei frequentanti, di rimettersi in gioco, con la voglia di ascoltare e imparare ancora molto, facendo sana comunità, è il modo vincente per tenere vivo il paese, accrescendolo culturalmente. Sono molto contento per il numero di iscritti raggiunto, segno che i cornedesi hanno fame di cultura”.

Vari gli argomenti trattati nei corsi e seminari proposti durante tutta la durata del percorso: storia, letteratura, meteorologia, musica, arte, religione, viaggi, attualità, il tutto condito con laboratori di letteratura espressiva e recitazione, lavori di gruppo e uscite sul territorio.