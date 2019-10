CORNEDO – Ultimato terrapieno della rotatoria di via Coste

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ultimo rash prima della sospensione invernale per la futura rotatoria di via Coste a Cornedo, in prossimità del centro storico, lungo il viale alberato dell’ex-strada provinciale 246.

“Ultimato il muro di contenimento e giunto a maturazione il cemento armato” precisa l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo, “in questi giorni verrà eseguito il riempimento con terreno di riporto. Al termine del riempimento i lavori verranno sospesi per dare tempo al materiale di compattarsi ed evitare futuri cedimenti”.

L’opera, che ha un costo di 230 mila euro, sostenuto dal bilancio comunale e da un contributo di 84 mila euro della Regione Veneto, prevede la realizzazione di una rotatoria per mettere in sicurezza i veicoli che scendono dalla frazione di Muzzolon e si immettono nella ex strada statale.

“Trascorsi i mesi più freddi e di maltempo” conclude l’assessore Frigo, “prenderà avvio la fase di realizzazione della vera e propria rotatoria, con deviazioni del traffico atte a permettere alla ditta di lavorare in condizioni di sicurezza. Contiamo di attivare la rotatoria prima dell’estate”.

L’opera risponde alle numerose segnalazioni che in questi anni hanno segnalato la pericolosità dell’incrocio.

“Provvisoriamente abbiamo collocato nell’area su cui sorgerà la rotatoria delle aiuole spartitraffico con una luce lampeggiante per indicare il pericolo” sottolinea il sindaco Francesco Lanaro. “Non va dimenticato che l’incrocio è stato teatro di alcuni incidenti mortali, come ci ricordano le lapidi collocate dai parenti sul tratto di strada, mentre quelli meno gravi non si contano. Ormai ci avviamo verso la risoluzione”.