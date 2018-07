CORNEDO – Sperona un’auto e scappa, l’appello on-line diventa virale

Indignato e arrabbiato: ieri a Spagnago di Cornedo un giovane del posto mentre guidava la sua auto, è stato letteralmente speronato da un’auto di grossa cilindrata. La sua auto ha riportato danni notevoli, ma il colpevole non solo non si è fermato ma non ha nemmeno accennato a rallentare nella sua folle corsa. E così Luca Faccin ha fotografato la sua parte di auto distrutta dall’incauta manovra dell’anonimo colpevole e l’ha condivisa sui social con un accorato appello, che ha fatto in breve il giro dei gruppi locali, con tanto di commenti al vetriolo rivolti al pirata della strada, per ricercare il colpevole. Fortunatamente il giovane non ha avuto danni fisici, ma quelli economici sono rilevanti, visto com’è stata ridotta la sua auto. Faccin ha provveduto alla denuncia: al vaglio degli inquirenti le telecamere, per cercare di rintracciare il pirata della strada.