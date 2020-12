Cornedo sfida Amazon: buoni ai cittadini per comprare in paese

Il sindaco Francesco Lanaro: “Vogliamo fare un regalo a Cornedo nel periodo degli acquisti natalizi. Dopo aver aiutato bar, ristoranti e pasticcerie scendiamo in campo come amministrazione con un’azione concreta, pragmatica e incisiva distribuendo a tutti i commercianti aderenti 750 buoni da 20 euro ciascuno che le famiglie potranno usare presso i negozi per gli acquisti di Natale. Il messaggio è chiaro: lasciate stare, almeno per questo periodo, gli acquisti online e aiutate chi vi è vicino!”

L’Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino ha promosso per il prossimo periodo festivo una iniziativa a favore dei negozi e delle famiglie del paese.

Si chiama “Fai un regalo a Cornedo”, ed è un’iniziativa che mira a sostenere le piccole e medie strutture di vendita con sede nel territorio del nostro Comune, che per effetto della recente Ordinanza regionale sono state costrette alla chiusura prefestiva e/o festiva, stimolando i residenti ad effettuare i propri acquisti del periodo di Natale nei negozi di Cornedo.

E’ stato così messo a disposizione un fondo di 15.000 euro complessivi per l’emissione di un totale di 750 buoni spesa da 20 euro, assegnati agli esercizi sulla base della superficie di vendita e della categoria merceologica, che sono in distribuzione in questi giorni nei negozi ai commercianti (circa 40) che hanno aderito all’iniziativa, il quale potrà concederli, fino ad esaurimento, come sconto sull’acquisto della merce, ai propri clienti, scelti tra i residenti nel Comune. I buoni spesa sono utilizzabili già da questo weekend e i negozianti potranno farne uso fino al prossimo 7 gennaio e verranno prontamente rimborsati dal Comune nel mese di gennaio previa rendicontazione.

“È importante -aggiunge il sindaco Lanaro- essere vicini a negozi e famiglie e dare segnali concreti in un momento in cui, di segnali concreti, ne arrivano pochi. Per questo chiedo di scendere sotto casa spendente nei nostri negozi, dove troverete un aiuto del Comune con questo buono sconto. In un periodo in cui le famiglie stanno affrontando difficoltà economiche, occupazionali e relazionali -conclude Lanaro- vogliamo offrire ai cittadini un aiuto in termini di spesa, e al contempo incentivarli a sostenere le nostre imprese commerciali, che sono uno degli assi portanti del nostro tessuto imprenditoriale e fiore all’occhiello del nostro Comune.”

I cittadini potranno trovare l’elenco dei negozi aderenti nel sito del comune di Cornedo Vicentino (www.comume.cornedo-vicentino.vi.it) da venerdì