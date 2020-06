CORNEDO – Nuova illuminazione per la ciclopedonale di via Monte Ortigara

E’ stata ultimata in questi giorni la posa della nuova illuminazione della pista ciclo pedonale di via Monte Ortigara a Cornedo Vicentino.

“L’opera, l’ultimazione della quale risale alla fine del 2019, è stata completata in questi giorni con la posa della nuova illuminazione” precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo. “Nello specifico, con un investimento di 37.000 euro, sono stati posati, utilizzando le armature stradali esistenti, 13 nuovi punti luce per destinati alla pista ciclo pedonale. A questi, poi, si aggiungono anche i 22 nuovi corpi illuminanti direzionati verso la strada provinciale in sostituzione dei precedenti ed un punto luce destinato all’incrocio con via Nanti”.

“E’ il giusto completamento dell’opera” conclude il Sindaco Francesco Lanaro, “chere rende l’intervento funzionale e garantisce sicurezza a quanti transitano. Stiamo lavorando ad un potenziamento della pista verso sud in direzione di Cornedo, in modo da congiungerla agli altri tratti esistenti”.