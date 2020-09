CORNEDO… LEGGE, IN VILLA TRISSINO

,

L’estate di Cornedo Vicentino si arricchisce di quattro rilevanti appuntamenti culturali. Nella splendida location dei portici di Villa Trissino una rassegna letteraria. L’assessore alla Cultura, Giovanni Ambrosini: “Quattro appuntamenti per conoscere quattro autori che presenteranno opere di stretta attualità, dall’ambiente all’impresa” .

Servizio di Paolo Usinabia.









Si tratta di un’iniziativa che rientra nel progetto culturale regionale “Il Veneto che legge” e che prevede quattro incontri culturali sotto i portici di Villa Trissino, sede della Biblioteca Comunale. La rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale è denominata “Presentazioni in Villa Trissino alle porte dell’autunno” e gli appuntamenti si terranno nelle domeniche del 13, 20, 27 settembre e 4 ottobre alle 16.30. Si inizierà con l’autore Paolo Malaguti che presenterà il libro “Se l’acqua ride”, il 13 settembre alle ore 16.30. Il 20 settembre Sara Rattaro presenterà il suo romanzo “La giusta distanza”. Il 27 settembre l’autore Alessandro Zaltron presenterà il romanzo d’impresa “Impresa (er)etica”, mentre il 4 ottobre Daniele Zovi presenterà “Alberi sapienti, antiche foreste” (come guardare, ascoltare e avere cura del bosco). “Cornedo ha deciso di aderire all’ormai consolidata iniziativa culturale regionale ‘Veneto che legge’” – dichiara l’assessore alla Cultura Giovanni Ambrosini. “Sarà un’occasione per avvicinarsi ad autori non solo locali, che nelle loro opere toccano temi di stretta attualità, dall’impresa all’ambiente. Ricordo che l’iniziativa si svolgerà in sicurezza motivo per cui vi saranno posti limitati. Invito tutti a partecipare”. “Questa iniziativa culturale – aggiunge il sindaco Francesco Lanaro – permette di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi di Cornedo, Villa Trissino, sede della nostra biblioteca e gioiello nel cuore della nostra città. Sarà un modo per crescere assieme in questo ultimo scorcio d’estate”. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno spostati all’interno della Biblioteca.