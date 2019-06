CORNEDO: Lanaro presenta la sua squadra

Prende forma la Giunta che collaborerà con il Sindaco Francesco Lanaro, eletto nelle consultazioni amministrative dello scorso maggio.

“Mi sono confrontato con il gruppo che ha sostenuto la mia candidatura prima di scegliere” sottolinea Lanaro. “La mia idea è sempre stato di individuare le persone maggiormente adatte a perseguire gli obiettivi del programma. Quindi ho dato spazio, certo al risultato elettorale in termini di preferenze, ma sopratutto alle esperienze, competenze e capacità dimostrate nel raggiungere gli obiettivi, in precedenti esperienze come nella vita privata. Nella mia visione gli assessori devono essere una sorta di manager, capaci di programmare e lavorare per perseguire gli obiettivi condivisi con tutta la squadra”.

Entrano, quindi, a fare parte della Giunta:

– Angelo Frigo, con l’incarico di vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, valorizzazione del centro storico, personale, patrimonio, verde pubblico, affari legali, trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione;

– Elena Peloso, con l’incarico di assessore all’urbanistica, pianificazione e riqualificazione del territorio, edilizia privata, istruzione, politiche giovanili;

– Daniela Nervo, con l’incarico di assessore al sociale, famiglia, politiche abitative, pari opportunità, eventi.



“Ho conservato per me le deleghe alla sicurezza urbana, protezione civile, informazione e comunicazione istituzionale, relazioni istituzionali, servizi demografici, attività sportive, bilancio e tributi, cultura, commercio, attività produttive, identità e tradizioni venete” precisa il Sindaco Lanaro. “Con il mio gruppo stiamo facendo delle riflessioni in ragione alle esigenze che ha il nostro progetto. Non escludo di integrare la Giunta nei prossimi mesi, ma non volevo attendere troppo per garantire agli uffici la guida necessaria. Le cose da fare sono molte”.

Ampio spazio anche ai consiglieri comunali di maggioranza. “Ho scelto di farmi aiutare anche dai miei consiglieri comunali, attribuendo loro delle deleghe specifiche, ritagliate, anche in questo caso, sulle loro attitudini e competenze. Ho sempre ritenuto che la bellezza del mio progetto fosse il gruppo di persone che lo compongono, ognuna capace di rappresentare un pezzo della nostra Cornedo”.



Ai seguenti consiglieri, quindi, vengono attribuite le deleghe:

– Zamperetti Pietro al decoro urbano e contrade;

– Zarantonello Anna alla ristorazione scolastica;

– Cerri Sabina ai rapporti con le scuole;

– Ambrosini Giovanni ai rapporti con le associazioni;