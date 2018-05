CORNEDO – Kit per la droga nell’auto senza assicurazione: patente ritirata

Lunedì la Guardia di Finanza di Arzignano ha sequestrato a Valdagno un’auto priva di assicurazione, sulla quale viaggiava anche droga e un kit per assumerla. I Finanzieri infatti hanno sottoposto a controllo la Fiat Panda guidata da R.A., 33 anni, residente a Cornedo Vicentino. Da un rapido riscontro l’auto è risultata priva della polizza auto – scaduta a marzo – ed è stata quindi messa in fermo amministrativo. Nel corso dell’attività, i militari – in forza al Nucleo Mobile della Compagnia di Arzignano – hanno appurato che il giovane sta frequentando un locale centro di cura e riabilitazione per tossicodipendenti. Allo stesso, inoltre, era già stata ritirata la patente di guida nel 2009, perché, dopo essere stato ricoverato al pronto soccorso di Valdagno a seguito di un sinistro stradale, era stato trovato in possesso di un cucchiaino con residui di eroina e, pertanto, segnalato alla Prefettura di Vicenza. Approfondendo il controllo sull’auto i Finanzieri hanno trovato un vero e proprio “kit” dell’assuntore: all’interno del vano portaoggetti, difatti, i militari della Città del Grifo hanno trovato una “boccetta” da 100 milligrammi – di cui 20 già consumati – senza etichetta, contenente presumibilmente metadone; nello stesso vano, inoltre, sono stati rinvenuti alcuni strumenti per il consumo di droga – riportanti tracce di stupefacenti – e cioè 13 siringhe già utilizzate, un cucchiaino bruciacchiato, alcuni involucri di carta stagnola ed un elastico di un certo spessore, evidentemente con la funzione di laccio emostatico. Al giovane è stata quindi sequestrato anche il materiale stupefacente e il kit e gli è stata ritirata la patente.